Из Франции в Махачкалу через Казань: Далер Кузяев подписал контракт с «Динамо»

Далер Кузяев официально стал игроком махачкалинского «Динамо». О переходе 33-летнего полузащитника 25 сентября объявила пресс-служба дагестанского клуба.

Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Ещё накануне футболист успешно прошёл медосмотр, однако для оформления перехода свободного агента клубу требовалось пройти отдельную процедуру через комитет по статусу игроков.

Прошлый сезон Кузяев провёл в «Рубине». За казанскую команду он сыграл 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ещё в 2025 году хавбек выступал во французской Лиге 1 за «Гавр». До этого в России он защищал цвета «Зенита», «Ахмата» и «Нефтехимика».

Накануне Life.ru писал, что Кузяев успешно прошёл медосмотр перед переходом в махачкалинское «Динамо». Тогда сообщалось, что футболист находится в Махачкале, а стороны готовились оформить соглашение.