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Регион
Опубликовано 25 сентября, 14:55

Из Франции в Махачкалу через Казань: Далер Кузяев подписал контракт с «Динамо»

Полузащитник Далер Кузяев стал игроком махачкалинского «Динамо»

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Далер Кузяев официально стал игроком махачкалинского «Динамо». О переходе 33-летнего полузащитника 25 сентября объявила пресс-служба дагестанского клуба.

Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Ещё накануне футболист успешно прошёл медосмотр, однако для оформления перехода свободного агента клубу требовалось пройти отдельную процедуру через комитет по статусу игроков.

Прошлый сезон Кузяев провёл в «Рубине». За казанскую команду он сыграл 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ещё в 2025 году хавбек выступал во французской Лиге 1 за «Гавр». До этого в России он защищал цвета «Зенита», «Ахмата» и «Нефтехимика».

Далер Кузяев покинет «Рубин» после истечения контракта
Далер Кузяев покинет «Рубин» после истечения контракта

Накануне Life.ru писал, что Кузяев успешно прошёл медосмотр перед переходом в махачкалинское «Динамо». Тогда сообщалось, что футболист находится в Махачкале, а стороны готовились оформить соглашение.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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