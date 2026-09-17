Как глухие люди думают: есть ли «внутренний голос», если человек никогда не слышал речь

Когда слышащий человек говорит о своих мыслях, он нередко описывает их как «голос в голове». Но что происходит, если человек не слышал человеческую речь с рождения? На каком языке он думает, звучит ли что-нибудь у него внутри и можно ли вообще мыслить без звуков?

К Международному дню жестовых языков, который ежегодно отмечается 23 сентября, Life.ru разобрался, что об этом известно науке. В 2026 году дата приходится на 75-летие Всемирной федерации глухих, а международная неделя глухих проходит с 21 по 27 сентября.

Короткий ответ: единого «способа думать по-глухому» не существует. Человек, который с детства пользуется жестовым языком, может иметь внутреннюю жестовую речь. Кто-то больше мыслит образами, пространственными представлениями или письменными словами. А человек, потерявший слух после того, как научился говорить, способен сохранить привычный звуковой внутренний голос.

Азы русского жестового языка: что важно помнить при общении и какие жесты пригодятся для первого знакомства. Инфографика © Life.ru

Есть ли у глухого человека внутренний голос

Само выражение «внутренний голос» немного сбивает с толку. В психологии чаще используют понятие внутренней речи — это языковое мышление без произнесения слов вслух. Причём даже у слышащих людей внутренняя речь неодинакова: она может быть подробным монологом, короткими словами и фразами или возникать лишь время от времени. Часть мыслей вообще проходит без слов.

Поэтому отсутствие слуха не означает отсутствия внутренней речи. Меняется прежде всего её форма.

У человека, который с раннего возраста свободно владеет жестовым языком, аналогом привычного нам «проговаривания про себя» может становиться внутреннее жестикулирование, или inner signing. Жест при этом не обязательно реально выполняется руками — речь идёт о внутреннем языковом процессе.

Учёные наблюдают и более буквальный аналог разговора с самим собой. В исследовании 28 глухих пользователей жестового языка обнаружилось так называемое signed soliloquy — люди действительно иногда обращались к себе с помощью видимых жестов примерно так же, как слышащий человек может вслух сказать себе: «Так, что мне теперь делать?»

На каком языке думают глухие от рождения

Язык, освоенный в детстве, может стать основой и для внутренней речи — независимо от того, передаётся он голосом или жестами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Re_sky

Ответ зависит не столько от способности слышать, сколько от языковой биографии конкретного человека.

Если ребёнок с рождения или раннего детства общается на жестовом языке, этот язык может использоваться и для внутренней речи. Британский специалист по жестовым языкам Бенси Уолл отмечала, что у маленьких глухих детей можно наблюдать жесты, обращённые к самим себе, — подобно тому как слышащие дети разговаривают сами с собой.

Если человек хорошо владеет письменным русским языком, частью внутреннего мышления могут быть и написанные слова или их смысловые представления. При использовании устной речи, слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов возможны и другие варианты.

Поэтому формула «глухие думают картинками» слишком примитивна. Одни люди действительно активно используют визуальные образы, другие — жестовую речь, письменные слова, пространственные представления или комбинацию разных способов.

И точно так же нельзя сказать, что все слышащие постоянно «слышат» предложения внутри головы.

Видят ли глухие руки в своей голове

Это один из самых интересных вопросов — и именно здесь популярные объяснения часто оказываются слишком уверенными.

Можно встретить утверждение, что глухой человек во время внутренней речи буквально видит в воображении движущиеся руки. Это возможно, но наука пока не установила, что именно так происходит у большинства пользователей жестовых языков.

В опубликованной в апреле 2026 года работе, специально посвящённой внутренней речи на жестовых языках, исследователь Дэниел Грегори обращает внимание на существенный пробел: существование внутренней жестовой речи подтверждается исследованиями, однако её субъективное ощущение изучено значительно хуже. Она может иметь визуальную составляющую, но также быть кинестетической — то есть больше напоминать мысленное ощущение движения рук и тела, чем просмотр «видео с жестами» внутри головы. Возможны и смешанные варианты.

Поэтому корректнее говорить не «глухой видит в голове свои руки», а: у человека может существовать внутренняя версия жестового языка, точная субъективная форма которой индивидуальна и пока исследована недостаточно.

Что происходит в мозге, когда человек думает жестами

Исследования мозга показывают: при мысленном использовании жестового языка задействуются области, связанные с обработкой речи. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самое любопытное открытие состоит в том, что для мозга жестовый язык — не просто набор зрительных картинок.

Ещё в эксперименте 1997 года учёные с помощью позитронно-эмиссионной томографии исследовали глубоко глухих людей, обычно пользовавшихся жестовым языком. Когда участники мысленно воспроизводили предложения жестами, активировалась левая нижняя лобная кора — область, которая также задействуется у слышащих людей при беззвучном проговаривании предложений.

Иными словами, мозг способен обрабатывать язык сходными языковыми системами независимо от того, передаётся ли он голосом или руками.

Исследования рабочей памяти дают похожую картину. Пользователи американского жестового языка способны внутренне повторять жесты для удержания информации в памяти. Учёные обнаружили механизм, во многом параллельный тому, как слышащий человек может про себя несколько раз повторить номер телефона, чтобы его не забыть.

Это одна из причин, почему современная лингвистика рассматривает жестовые языки как полноценные естественные языки со своей грамматикой и лексикой, а не как визуальную замену отдельных слов.

А если человек сначала слышал, а потом потерял слух

Человек, потерявший слух после освоения устной речи, может сохранить привычный звуковой «внутренний голос». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

Здесь ситуация может быть совсем другой.

Если человек несколько лет или десятилетий слышал речь и только затем потерял слух, у него уже сформировались устойчивые представления о звучании слов, голосов и собственного произношения. Поэтому привычная звуковая внутренняя речь может сохраниться и после потери слуха.

Человек способен продолжать мысленно «слышать» собственный голос или голоса знакомых ему людей — примерно так же, как можно мысленно воспроизвести мелодию, которая сейчас не звучит.

Одновременно с этим после освоения жестового языка могут появляться новые формы внутренней речи. Поэтому один и тот же человек способен пользоваться несколькими способами мышления в зависимости от ситуации.

Можно ли вообще думать без слов

Да. И это касается не только глухих.

Язык чрезвычайно важен для планирования, рассуждений, памяти и общения, однако человеческое мышление не сводится к постоянному проговариванию предложений. Мы можем мыслить зрительными образами, пространственными схемами, ощущениями, эмоциями или представлениями, которые ещё не оформлены в слова.

Исследования внутреннего опыта показывают большие индивидуальные различия: некоторые люди часто разговаривают с собой мысленно, другие делают это гораздо реже. Поэтому вопрос «какой голос слышит глухой человек?» отчасти построен на ошибочном предположении, будто у каждого слышащего внутри непрерывно работает рассказчик. Это не так.

Способность мыслить не появляется из звука человеческого голоса. Гораздо важнее доступ к полноценному языку и общению.

ООН подчёркивает особое значение раннего доступа глухих детей к жестовым языкам. Жестовые языки являются самостоятельными естественными языками, а в мире существует более 300 их разновидностей.

Один ли язык жестов существует во всём мире

Единого жестового языка для всего мира нет: русский жестовый язык, ASL, BSL и другие языки отличаются друг от друга. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Нет. Универсального национального жестового языка не существует.

Русский жестовый язык, американский ASL, британский BSL и другие жестовые языки отличаются друг от друга словарём и грамматикой. Более того, американский и британский жестовые языки заметно различаются, несмотря на то что в обеих странах основным устным языком является английский.

По оценке Всемирной федерации глухих, более 70 миллионов глухих людей по всему миру используют в совокупности свыше 300 жестовых языков.

Поэтому человек, мыслящий на русском жестовом языке, не просто мысленно переводит русские слова в движения рук. Его внутренняя речь может опираться на самостоятельную языковую систему.

Ранее Life.ru показывал 10 нужных фраз на языке жестов для каждого.

Частые вопросы

Жестовый язык работает и при общении на расстоянии: значение передают движения рук, положение тела и мимика. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Есть ли внутренний голос у глухих от рождения?

Он может быть, но необязательно в звуковой форме. У пользователей жестового языка существует внутренняя жестовая речь, а мысли также могут включать образы, движения, письменные слова и другие формы представления информации.

На каком языке думает человек, глухой с рождения?

Часто — на языке или языках, которыми он свободно владеет. Для носителя жестового языка это может быть внутренняя жестовая речь. Если человек владеет несколькими языками, формы мышления могут смешиваться или меняться в зависимости от ситуации.

Могут ли глухие думать словами?

Да. Если человек знает письменный или устный язык, слова могут участвовать в его внутреннем мышлении. Но мыслить исключительно словами человеку вообще необязательно.

«Видят» ли глухие жесты в голове?

Некоторые могут переживать внутреннюю речь визуально, однако исследования пока не позволяют считать это универсальным механизмом. Возможна также кинестетическая форма — мысленное ощущение движений, необходимых для жеста.

Сохраняется ли внутренний голос после потери слуха?

Если человек потерял слух после того, как успел освоить устную речь, он может сохранить память о звучании собственного и чужих голосов и продолжать использовать звуковую внутреннюю речь.

Жестовый язык — это просто жесты вместо русских слов?