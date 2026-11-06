Отказ европейских министров фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече G20 в американской Атланте напомнил ссору десятилетних школьников. Такое сравнение привёл бывший британский дипломат Иэн Прауд в статье для Responsible Statecraft, раскритиковав подход Лондона и европейских столиц к отношениям с Москвой.

«К сожалению, это ещё одно подтверждение того, что современная дипломатия Великобритании и Европы всё больше напоминает перебранку десятилетних школьников во дворе», — написал Прауд.

Поводом для его оценки стала отмена традиционной групповой фотографии глав МИД «Большой двадцатки». Некоторые западные участники встречи отказались позировать рядом с Лавровым, из-за чего организаторы решили вовсе исключить фотосессию из программы.

По мнению экс-дипломата, подобные действия демонстрируют нежелание британских и европейских властей вести полноценный диалог с Россией. Прауд считает, что вместо дипломатических контактов Лондон делает ставку на подготовку к возможному военному противостоянию, хотя финансовые возможности страны ограничены.

Автор статьи также обратил внимание на противоречие между заявлениями британских властей о необходимости наращивать армию и настроениями населения. По его оценке, значительная часть граждан не готова участвовать в военном конфликте, а у правительства недостаточно средств для масштабного увеличения вооружённых сил.

Прауд убеждён, что более разумным подходом было бы возобновление дипломатических контактов ради урегулирования конфликтов. Отказ от переговоров, считает бывший сотрудник британского МИД, лишь усугубляет международную напряжённость.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль объяснил отказ западных дипломатов от общего фото с Сергеем Лавровым на встрече G20 отсутствием единства с Россией. По словам министра, совместный снимок мог создать ложное впечатление согласия между сторонами. Вадефуль подчеркнул, что разговаривать с Москвой необходимо, однако символически демонстрировать принадлежность к одной группе он не намерен.