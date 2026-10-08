Какие выплаты и льготы положены отцам в России в 2026 году Оглавление Какие выплаты может получить отец в 2026 году Единовременное пособие при рождении ребёнка: может ли его получить отец Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для отца Может ли отец оформить единое пособие на ребёнка Новая семейная выплата в 2026 году: может ли её получить папа Может ли отец получить материнский капитал Какие налоговые льготы есть у отцов Какие трудовые льготы положены отцу Может ли отец взять оплачиваемый больничный, если заболел ребёнок Какие льготы есть у отца ребёнка с инвалидностью Что положено отцу-одиночке FAQ Какие пособия может оформить отец в 2026 году: выплата при рождении ребёнка, пособие до 1,5 лет, единое пособие, налоговые льготы и маткапитал. Отец с новорождённым ребёнком — в 2026 году папы могут получать ряд детских пособий и семейных выплат. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Папа может получать многие «детские» выплаты наравне с мамой. Разбираем суммы на 2026 год, условия оформления и льготы, о которых отцы часто не знают.

Какие выплаты может получить отец в 2026 году

Какие выплаты может получить отец в 2026 году: пособие при рождении ребёнка, выплаты по уходу и другие меры поддержки. Инфографика © Life.ru

Единовременное пособие с 1 февраля 2026 года — 28 450,45 ₽, и получить его может один из родителей. Если работает только один родитель, пособие получает работающий.

Единовременное пособие при рождении ребёнка: может ли его получить отец

да, может;

это не «мамино» пособие;

выплата даётся на каждого родившегося ребёнка;

размер с 1 февраля 2026 года — 28 450,45 ₽, плюс районный коэффициент там, где он применяется.

если мама не работает, а папа официально работает, выплату получает отец.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для отца

отец может оформить выплату;

размер — 40% среднего заработка;

максимум в 2026 году — 83 021,18 ₽ в месяц;

после досрочного выхода на работу право на пособие сохраняется.

Точный минимальный размер зависит от статуса получателя и момента возникновения права на пособие; максимальная выплата в 2026 году составляет 83 021,18 рубля.

Может ли отец оформить единое пособие на ребёнка

Ответ: да — заявление может подать один из родителей.

размер — 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка;

среднедушевой доход сравнивают с ПМ региона;

в 2026 году действует требование по минимальному доходу трудоспособных членов семьи — в общем случае не менее 8 МРОТ за расчётный период, то есть 216 744 ₽, если нет уважительной причины отсутствия дохода.

Новая семейная выплата в 2026 году: может ли её получить папа

Работающие родители двух и более детей получили новую ежегодную семейную выплату. Её размер — разница между расчётным НДФЛ и налогом, рассчитанным с того же дохода по ставке 6%. Право есть у каждого работающего родителя отдельно, то есть при соблюдении условий заявление могли подать и мама, и папа.

Может ли отец получить материнский капитал

Да, но не просто потому, что мужчина стал отцом. Федерального “отцовского капитала” как отдельной программы нет. В определённых случаях отец получает право на обычный материнский семейный капитал.

Отец с ребёнком оформляет документы на получение семейных выплат и пособий. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Основания:

отец — единственный усыновитель;

право перешло к нему после прекращения права матери;

отдельные предусмотренные законом случаи смерти матери, в том числе женщины без российского гражданства.

Суммы с 1 февраля 2026 года:

728 921,90 ₽ — основной размер;

+234 321,27 ₽ — при возникновении права на доплату за второго ребёнка;

963 243,17 ₽ — если право впервые возникает на второго или последующего ребёнка в предусмотренных случаях.

Какие налоговые льготы есть у отцов

В 2026 году:

первый ребёнок — 1400 ₽;

второй — 2800 ₽;

третий и каждый следующий — 6000 ₽;

ребёнок с инвалидностью — 12 000 ₽ для родителя;

вычет действует до месяца, в котором доход с начала года превысит 450 000 ₽;

единственный родитель в предусмотренных законом случаях получает вычет в двойном размере.

это не деньги, которые государство ежемесячно перечисляет на карту, а сумма, уменьшающая облагаемый НДФЛ доход.

Какие трудовые льготы положены отцу

Отец может взять до пяти календарных дней отпуска без сохранения зарплаты при рождении ребёнка.

Муж вправе получить свой ежегодный оплачиваемый отпуск в период отпуска жены по беременности и родам независимо от стажа у работодателя.

Отец может использовать отпуск по уходу за ребёнком полностью или частями; за ним сохраняется место работы.

Если отец воспитывает ребёнка без матери, на него распространяется ряд дополнительных трудовых гарантий для лиц с семейными обязанностями.

Может ли отец взять оплачиваемый больничный, если заболел ребёнок

Да. Для ребёнка младше восьми лет больничный по уходу оплачивается в размере 100% среднего заработка родителя независимо от страхового стажа. Для более старших детей правила зависят от формы лечения, стажа и продолжительности больничного.

Какие льготы есть у отца ребёнка с инвалидностью

Работающий отец может пользоваться дополнительными трудовыми льготами и гарантиями при воспитании ребёнка с инвалидностью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Работающий отец может использовать четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Их можно распределять между родителями; оплата идёт исходя из среднего заработка. До 24 неиспользованных дней можно объединить подряд в течение календарного года по установленным правилам.

Что положено отцу-одиночке

двойной стандартный налоговый вычет при наличии статуса единственного родителя;

трудовые гарантии;

возможность оформить обычные детские пособия;

в предусмотренных законом обстоятельствах — переход права на маткапитал.

Развод сам по себе не делает мужчину «единственным родителем» для двойного вычета; неуплата алиментов вторым родителем также не даёт такого права.

FAQ

Может ли отец получить выплату при рождении ребёнка?

Да, 28 450,45 ₽ в 2026 году может получить один из родителей.

Может ли отец получать пособие по уходу до 1,5 лет?

Да.

Можно ли папе получать пособие и одновременно работать?

Да, после досрочного выхода из отпуска по уходу право на выплату сохраняется.

Может ли отец оформить единое пособие вместо матери?

Да, обратиться может один из родителей.

Есть ли в России отцовский капитал?

Отдельной федеральной программы с таким названием нет; в определённых случаях отец получает право на материнский семейный капитал.

Положен ли отцу оплачиваемый отпуск после рождения ребёнка?

Отдельный универсальный оплачиваемый «отцовский отпуск» пока не введён; действующее гарантированное право — до пяти дней за свой счёт, плюс отец может использовать ежегодный оплачиваемый отпуск во время отпуска жены по беременности и родам.

Какие выплаты положены отцу, если мать не работает?

Зависит от конкретного пособия. Для единовременного пособия при рождении, если работает только отец, выплата назначается ему.

Авторы Александра Новоселова