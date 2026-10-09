Какой сегодня праздник, 9 октября 2026 года: что отмечают в России и мире

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Сегодня пятница, 9 октября 2026 года. В России отмечают День воинской славы в честь завершения битвы за Кавказ и профессиональный день Специальной пожарной охраны. В мире празднуют Всемирный день почты и Всемирный день яйца, которому в этом году исполняется 30 лет. Православные вспоминают апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 9 октября — обычный рабочий день, несмотря на несколько значимых дат.

Какие праздники сегодня, 9 октября: список

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Какой государственный праздник отмечают 9 октября в России

Официальная памятная дата 9 октября — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году. Он входит в перечень дней воинской славы России по статье 1 Федерального закона № 32-ФЗ. В закон его добавили в 2020 году.

Битва за Кавказ продолжалась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943-го, всего 442 дня. Сражение включало оборонительные и наступательные операции на обширной территории: от удержания стратегически важных рубежей до освобождения населённых пунктов Северного Кавказа и Таманского полуострова.

У этой даты есть важная особенность: официальный День воинской славы не обязательно означает выходной. 9 октября не включено в список федеральных нерабочих праздничных дней, поэтому большинство россиян работают в обычном режиме.

День Специальной пожарной охраны 9 октября

9 октября поздравляют сотрудников специальных подразделений пожарной охраны МЧС России. Их история связана с охраной особо важных и режимных объектов. На сайте МЧС указывается, что 9 октября 1947 года был создан специальный отдел, организовавший противопожарную защиту таких предприятий.

Эта служба работает там, где обычные меры пожарной безопасности особенно важны: на объектах со сложными технологиями, высокой ответственностью и специальными условиями доступа. Для сотрудников и ветеранов это профессиональная дата, а не дополнительный выходной по всей стране.

Всемирный день почты 9 октября: почему именно сегодня

World Post Day отмечают каждый год 9 октября — в годовщину создания Всемирного почтового союза в Берне в 1874 году. Праздник был провозглашён на конгрессе ВПС в Токио в 1969 году. Организация входит в систему ООН, поэтому дату отмечают почтовые службы многих стран.

Тема Всемирного дня почты 2026 года — «Одна почтовая сеть — бесконечные возможности». Она подчёркивает, что почта сегодня не только доставляет письма, но и помогает получать посылки, услуги и доступ к коммуникации даже в небольших населённых пунктах. Не следует путать эту дату с Днём российской почты, который отмечают во второе воскресенье июля.

Всемирный день яйца 2026: 30-летие необычного праздника

Сегодня также Всемирный день яйца. Он появился в 1996 году и проводится во вторую пятницу октября. В 2026 году это 9 октября; Всемирная организация яйца отмечает 30-летие праздника. Повод вполне бытовой: поговорить о еде, рецептах и пищевой ценности яиц, а заодно приготовить семейный завтрак.

Любопытное совпадение: праздник яйца приходится на православную постную пятницу. Для соблюдающих пост это не указание менять рацион: по церковным календарям сегодня разрешается рыба, но обычные ограничения на яйца и молочные продукты сохраняются.

Какой церковный праздник сегодня, 9 октября 2026 года

По православному календарю 9 октября, или 26 сентября по старому стилю, совершается память преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он был одним из двенадцати апостолов; в церковной традиции с ним связывают Евангелие от Иоанна и другие новозаветные тексты.

В этот же день церковь вспоминает прославление святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, состоявшееся в 1989 году. Обе даты указаны в календаре Московского патриархата на 9 октября 2026 года.

Сегодня пятница, поэтому день постный. При этом церковные календари указывают разрешение на рыбу в связи с праздником Иоанна Богослова. Личную меру поста верующие определяют с учётом обстоятельств и, при необходимости, с духовным наставником.

Иван Богослов 9 октября: что можно и нельзя делать

В народном календаре день называют Иваном Богословом или Иваном Путником. С ним связывали дорогу, заботу о близких и завершение осенних хозяйственных работ. Верующие могут посетить богослужение, а любой человек — заняться домашними делами, учёбой или работой.

В подборках примет можно встретить запреты ссориться, отказывать в помощи путникам или работать после обеда. Это фольклор, а не церковные правила. Православная церковь не устанавливает для 9 октября запрета на уборку, мытьё головы, стрижку, приготовление пищи или обычный труд.

Народные приметы на 9 октября

В старину следили за ветром, дождём и первым снегом. Если на Ивана Богослова ложился первый снег, по народным представлениям настоящую зиму ждали ближе к Михайлову дню в ноябре. Дождливую погоду связывали с продолжением осенней сырости. Эти наблюдения не дают надёжного прогноза на недели вперёд, но помогают понять, как люди раньше воспринимали смену сезонов.

У кого именины 9 октября

В календарях 9 октября среди именинников называют Ивана, Тихона, Александра, Афанасия, Владимира, Дмитрия и Николая. При этом именины зависят от святого покровителя человека, поэтому не все носители имени обязательно празднуют их в один день.

Кто родился 9 октября: юбилей Евгения Евстигнеева

9 октября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения актёра Евгения Евстигнеева. Он родился в 1926 году и запомнился зрителям по фильмам «Берегись автомобиля», «Собачье сердце», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» и сериалу «Семнадцать мгновений весны». К юбилею приурочены музейные и театральные события.

Также 9 октября родились музыкант Джон Леннон, режиссёр Гильермо дель Торо и модель Белла Хадид.

9 октября 2026 года — рабочий день или выходной?

9 октября 2026 года — пятница и обычный рабочий день при стандартной пятидневке в России. В октябре нет федеральных нерабочих праздников. Ближайшие выходные — 10 и 11 октября, суббота и воскресенье. В производственном календаре октября — 22 рабочих и девять выходных дней при обычной пятидневной неделе.

Что отмечают завтра, 10 октября

В субботу, 10 октября, пройдёт Всемирный день психического здоровья. ВОЗ определила тему 2026 года как внимание к опыту людей, живущих с психическими расстройствами, и участию этих людей в принятии решений о помощи. В церковном календаре 10 октября — память преподобного Савватия Соловецкого. Для большинства работающих по пятидневке это обычная суббота.

Частые вопросы о праздниках 9 октября

Какой сегодня главный праздник в России? Официальная памятная дата — День воинской славы в честь победы в битве за Кавказ. Также отмечают день Специальной пожарной охраны.

Какой сегодня международный праздник? Всемирный день почты и Всемирный день яйца; второму в 2026 году исполняется 30 лет.

Какой сегодня церковный праздник? Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова; также вспоминают прославление патриарха Тихона.

Есть ли пост 9 октября 2026 года? Да, это пятница. По православным календарям разрешается рыба.

Что нельзя делать 9 октября? Общецерковного запрета на работу, уборку и обычные дела нет. Народные табу не следует выдавать за религиозные предписания.

9 октября — выходной? Нет, при пятидневке это обычная рабочая пятница.

Когда Всемирный день зрения в 2026 году? 8 октября, в четверг. На 9 октября он не приходится.

Авторы Александра Новоселова