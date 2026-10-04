Внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен обвинила канцлера Германии Фридриха Мерца в том, что его курс на поддержку Киева повышает риск прямой конфронтации с Россией. Своё мнение она высказала в соцсети X, комментируя визит главы правительства ФРГ на Украину.

«Мерц был и остаётся канцлером Украины. Становится всё очевиднее, что он практически готов нас ввергнуть в войну с Россией, чтобы улучшить свои катастрофические рейтинги», — написала Дагделен.

Она также резко раскритиковала внешнеполитический курс правительства ФРГ и призвала кабинет министров уйти в отставку.

Ранее Life.ru сообщал, что Мерц заявил, что не разделяет недовольство части немцев дальнейшей помощью Украине. Канцлер подчеркнул, что считает поддержку Киева необходимой для безопасности Германии и Европы. При этом в самой ФРГ сохраняются политические споры о масштабах и стоимости такой помощи.