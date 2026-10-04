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Регион
Опубликовано 4 октября, 19:45

«Канцлер Украины»: В BSW призвали уйти в отставку «опьянённое войной» правительство Мерца

Дагделен обвинила Мерца в готовности втянуть Германию в конфликт с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен обвинила канцлера Германии Фридриха Мерца в том, что его курс на поддержку Киева повышает риск прямой конфронтации с Россией. Своё мнение она высказала в соцсети X, комментируя визит главы правительства ФРГ на Украину.

«Мерц был и остаётся канцлером Украины. Становится всё очевиднее, что он практически готов нас ввергнуть в войну с Россией, чтобы улучшить свои катастрофические рейтинги», — написала Дагделен.

Она также резко раскритиковала внешнеполитический курс правительства ФРГ и призвала кабинет министров уйти в отставку.

Мерц захотел ускорить вступление Украины в ЕС
Мерц захотел ускорить вступление Украины в ЕС

Ранее Life.ru сообщал, что Мерц заявил, что не разделяет недовольство части немцев дальнейшей помощью Украине. Канцлер подчеркнул, что считает поддержку Киева необходимой для безопасности Германии и Европы. При этом в самой ФРГ сохраняются политические споры о масштабах и стоимости такой помощи.

Главные решения европейских лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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