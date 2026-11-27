Катки Москвы зимой 2026–2027: где покататься на коньках, цены, расписание и бесплатные площадки Оглавление Когда открываются катки Москвы: календарь сезона Каток ВДНХ: расписание, билеты и прокат ГУМ-каток на Красной площади: как попасть бесплатно Каток в Лужниках: мультимедийные шоу Каток Северного речного вокзала Парковые катки Москвы: адреса, цены и часы Бесплатные катки Москвы в сезоне 2026–2027 Сколько стоит покататься на коньках вдвоём Как купить билет и взять коньки напрокат Частые вопросы Где покататься на коньках в Москве зимой 2026–2027: даты открытия ВДНХ, ГУМ-катка и Лужников, цены, адреса, метро и бесплатные сеансы. Катки Москвы зимой 2026–2027: где покататься на коньках, когда открываются ледовые площадки, сколько стоят билеты и где доступно бесплатное катание. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Catherine Utorova, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ледовый сезон в Москве уже начался: 20 ноября заработал каток Северного речного вокзала, 24 ноября — ВДНХ. На 27 ноября намечено открытие целого ряда парковых площадок и мультимедийного катка в Лужниках. ГУМ-каток начнёт регулярное катание 29 ноября, а Парк Горького — 4 декабря. Life.ru рассказывает, где кататься этой зимой, сколько стоят билеты и как попасть на лёд бесплатно.

Когда открываются катки Москвы: календарь сезона

Когда открываются катки в Москве в сезоне 2026–2027: календарь открытия ледовых площадок ВДНХ, ГУМа, Лужников, Парка Горького и Северного речного вокзала, стоимость входных билетов. Инфографика © Life.ru

Цены — минимальные опубликованные тарифы, не стоимость любого сеанса. Даты будущих открытий могут измениться. Прокат обычно оплачивается отдельно. Данные организаторов имеют приоритет над предварительными обзорами.

Каток ВДНХ: расписание, билеты и прокат

Адрес: проспект Мира, 119; метро «ВДНХ». Сезон — до 28 февраля. По вторникам–пятницам катание проходит с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, по выходным — с 10:00 до 13:00, с 14:30 до 17:30 и с 19:00 до 23:00. Понедельник технический. Праздничная программа открытия: 27 ноября с 18:30 до 21:00, 28 ноября с 19:00 до 22:00. Работают шесть павильонов проката.

Каток на ВДНХ зимой 2026–2027: расписание сеансов массового катания, цены на взрослые и детские билеты, прокат коньков и праздничная программа открытия ледового сезона. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

ГУМ-каток на Красной площади: как попасть бесплатно

Адрес: Красная площадь; метро «Охотный Ряд», «Театральная» или «Площадь Революции». По сообщению ГУМа от 20 ноября, регулярные сеансы пройдут с 29 ноября по 28 февраля, ежедневно с 09:00 до 23:30. Каждый сеанс длится час. Продажа билетов объявлена с 23 ноября.

ГУМ-каток на Красной площади в Москве в сезоне 2026–2027: как попасть бесплатно, расписание бесплатных сеансов, стоимость билетов для взрослых, детей и пенсионеров, режим работы. Инфографика © Life.ru

Дети до шести лет включительно могут кататься бесплатно с сопровождающим взрослым, который приобрёл билет. Первые четыре сеанса по будням бесплатны: 09:00, 10:30, 12:00 и 13:30. По опубликованному графику бесплатное катание доступно с 30 ноября по 25 декабря и с 11 января до конца сезона; на период 26 декабря — 10 января эта льгота не распространяется. Уточняйте наличие мест и порядок оформления.

Каток в Лужниках: мультимедийные шоу

Адрес: Лужнецкая набережная, 24; метро «Спортивная», МЦК «Лужники». На 27 ноября назначен запуск ледового пространства площадью 16 500 м². Вечером на фасаде арены будут показывать световые шоу. На катке предусмотрены прокат, заточка и занятия с инструкторами.

Организатор объявил тариф «Стандарт» от 300 рублей для взрослых и от 200 рублей для детей 7–13 лет; детям 3–6 лет вход бесплатный. «Комфорт» — от 700 рублей, «Бизнес» — от 2 500 рублей. На сайте билетов цена зависит от сеанса: опубликованы в том числе варианты за 800 и 1 500 рублей. Проверяйте конкретное время при оформлении.

Мультимедийный каток в Лужниках зимой 2026–2027: открытие 27 ноября, световые шоу, ледовая площадка площадью 16 500 квадратных метров, цены на билеты, прокат коньков и занятия с инструктором. Фото © ТАСС / Евгений Мессман

Каток Северного речного вокзала

Ленинградское шоссе, 51; метро «Речной вокзал». Сезон с 20 ноября по 28 февраля. Вторник–четверг: 10:00–15:00 и 17:00–22:00; пятница, выходные и праздники — вечерний сеанс до 23:00. В понедельник технический день. По обзорам, билеты от 450 рублей; действующую цену и дополнительные услуги показывает форма покупки.

Парковые катки Москвы: адреса, цены и часы

Ниже — заявленные даты и ориентиры из обзоров от 24–25 ноября. Для парковых площадок проверяйте доступность билетов в городском сервисе: анонс открытия не гарантирует наличие свободных мест.

Коломенское, просп. Андропова, 39 / Кленовый бульвар — открытие 27.11 — цена и часы: 300–350 ₽ — разные анонсы; 10–15, 17–22, официальный раздел катков (проверяйте год сезона)

Сокольники, Сокольнический Вал, 1 / Сокольники — открытие 27.11 — цена и часы: от 250 ₽; 10–23

Эрмитаж, Каретный Ряд, 3 / Чеховская — открытие 27.11 — цена и часы: от 280 ₽; сеансы 10–12, 13–16, 17–20, 21–23 по анонсу

Красная Пресня, Мантулинская, 5 / Выставочная (Деловой центр) — открытие 27.11 — цена и часы: от 300 ₽; 10–22, отдельные дни до 23

Воронцово, Воронцовский парк / Новаторская — открытие 27.11 — цена и часы: от 350 ₽; 10–22, отдельные дни до 23

Сад Баумана, Старая Басманная, 15 / Красные Ворота — открытие 27.11 — цена и часы: от 200 ₽; 10–22

Измайловский парк / Партизанская — открытие 27.11 — цена и часы: от 275 ₽; 10–22

Парк 50-летия Октября / Проспект Вернадского — открытие 27.11 — цена и часы: от 300 ₽; 10–22

Парк Дубки / Тимирязевская — открытие 01.12 — цена и часы: от 140 ₽; 10–22

Парк Кузьминки / Кузьминки — открытие 05.12 — цена и часы: от 350 ₽; 10–22, выходные до 23

Время указано в пределах рабочего дня; на большинстве катков предусмотрены перерывы для обслуживания льда. Уточняйте вход в парк и павильон проката перед поездкой.

Каток на Царской набережной музея-заповедника «Коломенское»: зимнее катание на коньках, открытие парковых катков Москвы в сезоне 2026–2027, адреса, цены и часы работы ледовых площадок. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Бесплатные катки Москвы в сезоне 2026–2027

Бесплатный вход не всегда означает бесплатный прокат. На 27 ноября подтверждены бесплатные будничные утренние сеансы ГУМ-катка и льготное посещение ВДНХ. Остальные площадки стоит проверять по городским анонсам нового сезона.

ГУМ-каток — условия: четыре утренних сеанса в будни, кроме праздничного периода

ВДНХ — условия: бесплатные билеты только установленным льготным категориям в определённые часы

Московские сезоны — условия: адреса и расписание нового сезона пока не подтверждены

Болотная площадь, Воробьёвы горы, Останкино, Яуза — условия: бесплатные площадки прошлой зимы; ждите актуального объявления

На ВДНХ бесплатные льготные билеты предусмотрены, в частности, для детей-сирот, инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, ветеранов ВОВ и боевых действий. Пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды III группы могут воспользоваться льготой по вторникам и четвергам с 10:30 до 14:15, за исключением отдельных праздничных сеансов. Потребуется документ, подтверждающий право на льготу.

Сколько стоит покататься на коньках вдвоём

Если коньки свои, два взрослых билета по минимальным тарифам обойдутся на ВДНХ в 1 000 рублей, в Лужниках — в 600 рублей, на ГУМ-катке в будний платный сеанс — в 1 800 рублей. Это расчёт по стартовым тарифам, без проката, питания и дополнительных услуг. На бесплатном сеансе с собственными коньками затраты на вход могут быть нулевыми.

Как купить билет и взять коньки напрокат

Выберите площадку и дату на официальном сайте, затем проверьте длительность сеанса, возрастные ограничения, наличие коньков нужного размера и условия возврата. Не покупайте билеты у неизвестных посредников. Если планируете льготное посещение, возьмите подтверждающий документ. Приезжайте заранее, чтобы успеть переобуться. На естественном льду катайтесь только на официально открытых площадках.

Как купить билеты на катки Москвы зимой 2026–2027: онлайн-бронирование сеансов катания, прокат коньков для детей и взрослых, льготные билеты и условия посещения ледовых площадок. Фото © Magnific

Частые вопросы

Какие катки уже открылись? Северный речной вокзал и ВДНХ начали сезон 20 и 24 ноября. На 27 ноября заявлены открытия Лужников и ряда парков.

Когда откроется ГУМ-каток? Регулярное катание с 29 ноября.

Когда открывается Парк Горького? По актуальным анонсам — 4 декабря.

Можно ли бесплатно кататься без своих коньков? Зависит от площадки: бесплатный вход не включает прокат автоматически.

До какого числа работают катки? ВДНХ, ГУМ и Северный речной вокзал заявили завершение сезона 28 февраля 2027 года.

Авторы Александра Новоселова