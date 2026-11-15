Катя Гордон выдвинула жёсткое условие для возврата к делу Елены Товстик
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Телеведущая Катя Гордон готова вновь представлять интересы Елены Товстик, бывшей жены бизнесмена Романа Товстика, только если та публично перед ней извинится. По словам юриста, ей уже предлагали вернуться к делу, не привлекая внимания.
В беседе с NEWS.ru Гордон пояснила, почему такой вариант её не устраивает. Елена открыто упрекала её в том, что она слишком мало требовала от Романа для своей клиентки. По оценке телеведущей, некоторые высказывания звучали почти как обвинения в вымогательстве.
Поэтому и извинений она ждёт публичных. Гордон добавила, что помогала бесплатно. Она также считает, что менять юристов, пока разбирательство ещё идёт, не стоит.
Ранее Елена Товстик не смогла получить половину имущества и бизнеса экс-супруга. Кроме того, суд определил место жительства их пятерых детей с отцом. Женщина шокирована решением о передаче детей бывшему мужу.