Телеведущая Катя Гордон готова вновь представлять интересы Елены Товстик , бывшей жены бизнесмена Романа Товстика, только если та публично перед ней извинится. По словам юриста, ей уже предлагали вернуться к делу, не привлекая внимания.

В беседе с NEWS.ru Гордон пояснила, почему такой вариант её не устраивает. Елена открыто упрекала её в том, что она слишком мало требовала от Романа для своей клиентки. По оценке телеведущей, некоторые высказывания звучали почти как обвинения в вымогательстве.