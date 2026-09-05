Kinoshita Group Cup 2026: результаты россиян, победа Дикиджи и расписание на 6 сентября

Kinoshita Group Cup 2026 продолжается в Токио, и второй соревновательный день уже принёс России первое золото турнира. Владислав Дикиджи выиграл мужское одиночное катание с результатом 265,68 балла, Евгений Семененко поднялся на третье место, а Пётр Гуменник после 13-й позиции в короткой программе завершил соревнования шестым. В спортивных парах россияне заняли весь промежуточный пьедестал после короткой программы, а в танцах Василиса Кагановская и Максим Некрасов идут вторыми. Главная интрига 6 сентября — произвольная программа Александры Игнатовой (Трусовой), которая стартует с четвёртого места.

Коротко: мужской турнир завершён — Дикиджи выиграл золото, Семененко стал третьим, Гуменник — шестым. 6 сентября с 06:30 мск начнутся финалы пар, в 08:15 — произвольный танец, в 11:30 — женская произвольная программа с Трусовой.

Kinoshita Group Cup 2026 сегодня, 5 сентября: главное

• Владислав Дикиджи выиграл мужской турнир — 265,68 балла по сумме двух программ.

• Евгений Семененко поднялся с шестого места на третье и завоевал бронзу — 253,30 балла.

• Пётр Гуменник после 13-го места в короткой поднялся на шестое — 236,25 балла.

• После короткой программы спортивных пар весь топ-3 занимают российские дуэты: Чикмарёва/Янченков, Бойкова/Козловский и Мухортова/Евгеньев.

• В ритм-танце Кагановская/Некрасов занимают второе место. Пасечник/Чиризано идут шестыми, Миронова/Устенко — десятыми.

• 6 сентября пройдут произвольные программы пар и женщин, а также произвольный танец.

• Александра Игнатова (Трусова) выходит на произвольную с четвёртого места после 74,92 балла в короткой программе.

Дикиджи выиграл Kinoshita Group Cup 2026, Семененко — третий, Гуменник — шестой

Мужской турнир в Токио завершился победой Владислава Дикиджи. После короткой программы россиянин шёл вторым, уступая японцу Рио Накате, но по итогам произвольной поднялся на первое место и набрал 265,68 балла по сумме двух прокатов. Серебро завоевал японец Сюн Сато — 255,92, бронзу взял Евгений Семененко — 253,30.

Пётр Гуменник совершил один из самых заметных рывков дня. После двух падений в короткой программе он занимал 13-е место, но в итоговой классификации поднялся на шестую позицию с суммой 236,25 балла. Все трое российских одиночников улучшили своё положение по сравнению с первым днём турнира.

Российские одиночники Дикиджи, Семененко и Гуменник выступают в Токио в нейтральном статусе AIN. Фото © Михаил Терещенко/ТАСС

Владислав Дикиджи выиграл Kinoshita Group Cup 2026, Евгений Семененко стал третьим, Пётр Гуменник — шестым. Инфографика © Life.ru

Российские пары заняли весь топ-3 после короткой программы

В спортивных парах российские фигуристы начали турнир максимально плотно. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков лидируют после короткой программы с 72,30 балла. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уступают им всего 0,05 балла — 72,25. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев идут третьими с 70,81 балла.

Российские спортивные пары заняли весь топ-3 после короткой программы на Kinoshita Group Cup 2026. Инфографика © Life.ru

Произвольная программа спортивных пар состоится 6 сентября в 12:30 по токийскому времени — в 06:30 мск. Разница между двумя лидирующими российскими дуэтами минимальна, поэтому борьба за золото остаётся открытой.

Кагановская и Некрасов — вторые после ритм-танца

В танцах на льду лучший результат среди российских дуэтов показали Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Они получили 74,21 балла и занимают второе место. Лидируют Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, — 79,74.

• Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано — 6-е место, 71,02 балла.

• Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 10-е место, 59,55 балла.

Произвольный танец пройдёт 6 сентября в 14:15 по токийскому времени — в 08:15 мск.

Трусова перед произвольной: какое место занимает и сколько баллов

В женском одиночном катании после короткой программы лидируют японки Ами Накаи и Мао Симада. Камилла Нелюбова занимает третье место с 76,08 балла, Александра Игнатова (Трусова) — четвёртое с 74,92, Анна Фролова — пятое с 73,66.

Для Трусовой турнир в Токио стал первым взрослым международным стартом после Олимпиады-2022. Перед произвольной её отделяет от промежуточного третьего места 1,16 балла, а от лидера — 5,35.

Kinoshita Group Cup стал для Александры Трусовой первым международным стартом после Олимпиады-2022. Фото © Михаил Терещенко/ТАСС

После короткой программы Нелюбова идёт третьей, Трусова — четвёртой, Фролова — пятой на Kinoshita Group Cup 2026. Инфографика © Life.ru

Расписание Kinoshita Group Cup 6 сентября по Москве

Токио опережает Москву на шесть часов. В заключительный день турнира состоятся три финальных сегмента:

• 06:30 мск — спортивные пары, произвольная программа.

• 08:15 мск — танцы на льду, произвольный танец.

• 11:30 мск — женщины, произвольная программа.

Где смотреть Kinoshita Group Cup 2026

В Японии соревнования показывает TV Asahi Channel 2. Для зрителей за пределами Японии организаторы указывают международный стрим Ice Stars TV. Доступность сервиса и способы оплаты зависят от страны. Официальные результаты и протоколы публикуются на странице результатов ISU/Федерации конькобежного спорта Японии.

Почему Kinoshita Group Cup важен для российских фигуристов

Турнир в Токио стал одним из первых крупных взрослых международных стартов сезона-2026/27, где российские спортсмены получили широкое представительство сразу в четырёх дисциплинах. В протоколах они выступают в нейтральном статусе AIN. Для российских одиночников, пар и танцевальных дуэтов турнир стал первой полноценной возможностью сравнить оценки с международными соперниками после длительного перерыва.

FAQ о Kinoshita Group Cup 2026

Kinoshita Group Cup стал одним из первых крупных международных стартов после возвращения российских фигуристов на турниры ISU. Фото © Михаил Терещенко/ТАСС

Кто выиграл Kinoshita Group Cup 2026 у мужчин? Владислав Дикиджи выиграл мужской турнир с суммой 265,68 балла.

Какое место занял Семененко? Евгений Семененко стал третьим с 253,30 балла.

Какое место занял Гуменник? Пётр Гуменник поднялся с 13-го места после короткой программы на итоговое шестое, набрав 236,25 балла.

Как выступили российские пары? После короткой программы российские дуэты занимают первые три места: Чикмарёва/Янченков, Бойкова/Козловский и Мухортова/Евгеньев.

Как выступили россияне в танцах? Кагановская/Некрасов идут вторыми, Пасечник/Чиризано — шестыми, Миронова/Устенко — десятыми после ритм-танца.

Какое место занимает Трусова? Александра Игнатова (Трусова) идёт четвёртой после короткой программы с 74,92 балла.

Когда выступает Трусова 6 сентября? Женская произвольная программа начинается в 11:30 мск.