Китайский фантаст Чэнь Цюфань: Люди начнут передавать ИИ принятие решений

Люди будут всё чаще передавать искусственному интеллекту ещё одну важную способность — принятие решений. Такой прогноз в беседе с Life.ru сделал писатель-фантаст и соавтор книги «ИИ-2041» Чэнь Цюфань. Разговор состоялся в преддверии III Международного симпозиума «Создавая будущее», который состоится 12 и 13 ноября в Национальном центре «Россия».

По его мнению, история технологий уже показывает, как человек постепенно перестаёт регулярно использовать отдельные навыки, если появляется более удобный инструмент.

Сначала калькуляторы уменьшили необходимость постоянно считать в уме, затем GPS позволил практически не запоминать маршруты. Следующим навыком Чэнь Цюфань назвал самостоятельное письмо, а затем, по его прогнозу, очередь может дойти и до принятия решений.

«Каждый инструмент что-то ампутирует, одновременно расширяя что-то другое», — отметил писатель.

При этом Чэнь Цюфань не считает такой процесс однозначно плохим. Главный вопрос, по его мнению, заключается в том, что человек сделает с освободившимся временем и интеллектуальным ресурсом.

Он называет это пространство «пустотой», которую можно заполнить как дополнительным вниманием и размышлением, так и новым информационным шумом.

Именно поэтому последствия распространения ИИ, считает фантаст, будут зависеть не только от возможностей самих нейросетей, но и от того, какие человеческие навыки останутся востребованными после передачи машинам части привычных задач.