Российские туристки в купальниках привлекли внимание жителей китайского Хайнаня. На популярном пляже Дадунхай в городе Санья местные жители исподтишка фотографируют и снимают отдыхающих девушек, а затем публикуют кадры в социальных сетях. По данным SHOT, некоторые пользователи уже обвинили авторов таких роликов в скрытой интимной съёмке.

Фотографии россиянок сопровождают подписями «Красотки в бикини» и «Иностранцы захватили Дадунхай». Под публикациями китайцы восхищаются внешностью туристок, оставляют комплименты их фигурам и обсуждают смелость девушек. Впрочем, далеко не все одобряют подобный контент: часть комментаторов возмутилась тем, что женщин снимают без их ведома.

Особенно заметна разница в пляжных привычках. Многие китаянки предпочитают закрытые купальные костюмы, широкополые шляпы и зонты, стараясь защитить кожу от загара. Россиянки, напротив, выбирают открытые бикини и проводят много времени под солнцем.

При этом отдыхающих из России в Дадунхае уже больше, чем туристов из многих других стран. По данным туристического ведомства Саньи, в январе 2026 года курорт принимал свыше пяти тысяч россиян еженедельно, а их доля среди отдыхающих в районе Дадунхай достигала 70%.

Популярность острова продолжает расти. Ранее Life.ru сообщал, что власти Хайнаня ужесточили требования к качеству обслуживания российских туристов из-за резкого увеличения числа гостей. За первые семь месяцев 2026 года провинцию посетили 446 тысяч россиян — на 69% больше, чем годом ранее. Они обеспечили 38,7% всего иностранного турпотока. Между Хайнанем и российскими городами действуют 12 прямых авиамаршрутов.