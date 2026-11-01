В России к началу сентября 2026 года насчитывалось более 40,5 млн пенсионеров. За тот же период средний размер пенсии вырос почти на 2 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Соцфонд.

По состоянию на 1 сентября в системе ведомства числились 40,519 млн получателей пенсионных выплат. Средняя пенсия работающих и неработающих россиян в сентябре достигла 25 469 рублей. Для сравнения: в сентябре 2025 года этот показатель составлял 23 520 рублей. Разница за год составила 1 949 рублей.

А ранее Life.ru писал, что с 1 ноября 2026 года в России вступят в силу новые правила учёта отдельных продовольственных товаров, а некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты. Изменения затронут маркировку молочной продукции и растительных масел, стандарты для кофейных напитков и порядок начисления пенсионных доплат. Одним из главных нововведений станет более подробный учёт молочной продукции со сроком годности свыше 40 суток. Производители и другие участники товарооборота должны будут передавать в систему маркировки сведения о номерах производственных партий.