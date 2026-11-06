Исторический парк Форт-Росс в Калифорнии оказался на пороге больших перемен после прекращения сотрудничества с организацией Fort Ross Conservancy, которая более полувека участвовала в жизни бывшего русского поселения.

Власти штата решили не продлевать соглашение о сотрудничестве с организацией. Fort Ross Conservancy уже подтвердила, что партнёрство с California State Parks, продолжавшееся более 50 лет, подходит к концу. При этом сам исторический парк продолжит работать и принимать посетителей. Об этом говорится в заявлении Fort Ross Conservancy.

Вице-президент общества Робин Джой Уэллман считает, что одним из последствий решения может стать ослабление связей Форт-Росс с Россией, русскоязычной диаспорой и православной общиной.

За десятилетия общество собрало вокруг крепости большое сообщество историков, преподавателей, волонтёров и исследователей. Организация проводила экскурсии, образовательные программы и фестивали, участвовала в научных проектах и поддерживала контакты с российскими учреждениями, дипломатами и представителями русской общины в США.

По словам Уэллман, этот опыт невозможно быстро заменить обычным администрированием парка. Она сама занимается историей Форт-Росс около 30 лет и считает, что накопленные профессиональные связи позволяли рассказывать посетителям о русском периоде истории крепости значительно глубже.

«Когда нам больше не позволяют работать в парке так, как мы работали последние 50 лет, всё меняется», — заявила она.

При этом Fort Ross Conservancy прекращать существование не собирается. Организация останется независимой некоммерческой структурой и обещает продолжать заниматься историческим наследием поселения, исследованиями и образовательной работой, хотя прежнего формата сотрудничества непосредственно внутри государственного парка у неё больше не будет.

В самой организации решение властей Калифорнии называют завершением целой эпохи. За полвека через её образовательные программы прошли сотни тысяч школьников. В проектах участвовали не только представители русской общины, но и потомки коренных народов Аляски и Калифорнии, историки и жители побережья.

Форт-Росс появился на калифорнийском побережье в 1812 году. Поселение основала Российско-американская компания как торговый и сельскохозяйственный форпост, который должен был в том числе снабжать русские владения на Аляске продовольствием. Российский период истории крепости завершился в 1841 году.

Сегодня Форт-Росс имеет статус исторического парка штата Калифорния. На его территории сохранился дом последнего русского управляющего Александра Ротчева, а также восстановлены православная часовня, частокол, башни и другие постройки русского периода. Несмотря на прекращение соглашения с Conservancy, власти штата не объявляли ни о закрытии парка, ни об отказе от сохранения его исторического наследия.