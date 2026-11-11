Контроль качества на всех этапах производства: чем занимаются лаборанты в нефтяной отрасли Лаборанты стали героями новой серии видеопроекта «Действующие лица». В новом выпуске зрители познакомятся с одной из самых востребованных профессий нефтяной отрасли. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Лаборанты — одни из самых востребованных специалистов в нефтяной отрасли. Они сопровождают весь «путь» нефти и нефтепродуктов и следят за их качеством с момента добычи на месторождении до заправки в бак автомобиля или крыло самолета. К примеру, многофункциональный испытательный центр Московского нефтеперерабатывающего завода обеспечивает постоянный контроль качества на всех этапах производства – от получения нефти до паспортизации всего ассортимента нефтепродуктов. Специалисты предприятия проводят исследования каждого вида продукции. В день проходит до тысячи испытаний.

Героями нового выпуска видеопроекта стали сотрудники «Газпром нефти» с Московского нефтеперерабатывающего завода, месторождения в Оренбургской области и мобильной лаборатории, которая проверяет качество топлива на сети АЗС.

Тизер предоставлен медиалабораторией «Гигарама»

Видеопроект выпускает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+» и медиалаборатория «Гигарама». Он состоит из семи видеороликов, рассказывающих о работе ключевых специалистов в отрасли.

- Работа лаборанта — очень интересная и ответственная. Именно мы контролируем качество нефтепродуктов, которые потом получит потребитель. Поэтому нужно отлично знать химию и уметь работать с современным оборудованием, - отметила химик-лаборант Московского НПЗ и героиня фильма Ольга Богданова.

Следующие ролики проекта будут появляться на сайте онлайн-журнала постепенно. Они покажут один рабочий день ИТ-специалистов и операторов АЗС.

- В отрасли работают представители более 200 профессий: они используют искусственный интеллект и современное оборудование. Но в первую очередь мы хотели показать людей, которые стоят за технологиями, а заодно создать яркий, понятный и немного кинематографичный образ ключевых профессий, - рассказал шеф-редактор онлайн-журнала Станислав Бутенко.

Авторы Валерия Мишина