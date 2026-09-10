Красная не сгорела: Тюкавин получил два матча дисквалификации, один — условно

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на два матча Российской премьер-лиги, один из которых — условно. Решение принято после удаления футболиста в дерби со «Спартаком», сообщает РФС.

«Дисквалифицировать футболиста «Динамо» Тюкавина Константина Александровича на 2 матча РПЛ, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч — условным исполнением спортивной санкции», — говорится в решении КДК.

Реальную дисквалификацию Тюкавин отбудет в ближайшем матче чемпионата России против «Оренбурга», который состоится 12 сентября. Второй матч назначен условно, а испытательный срок для форварда будет действовать до конца сезона-2026/2027.

Красную карточку Тюкавин получил на 72-й минуте встречи со «Спартаком» 6 сентября после отмашки в сторону защитника красно-белых Александера Джику. Бело-голубые тогда победили со счётом 2:1. Ранее «Динамо» просило отменить красную карточку Тюкавина, клуб обращался с соответствующей просьбой в КДК РФС и экспертно-судейскую комиссию.