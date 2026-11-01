Политический кризис вокруг Конституционного трибунала Польши может обернуться отставкой премьер-министра Дональда Туска. Такой сценарий допустил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Александр Воробьёв в беседе с «Абзацем». По его мнению, дальнейшая судьба главы польского правительства будет зависеть от того, насколько сильно обострится противостояние внутри страны.

«Вероятность [отставки] есть, отличная от нуля», — оценил депутат перспективы ухода Туска с поста премьера.

Воробьёв считает нынешний кризис закономерным следствием политического курса Варшавы и общей ситуации в Евросоюзе. По его словам, противоречия внутри Польши отражают проблемы, накопившиеся из-за решений европейских властей во внутренней и внешней политике.

Парламентарий не исключил, что вопрос об отставке Туска может выйти на повестку дня, если конфликт между политическими лагерями не удастся урегулировать в ближайшие несколько дней. При этом конкретного прогноза относительно сроков или вероятности смены правительства он не дал.

Поводом для нового обострения стало решение судьи Анны Корвин-Пиотровской от 30 октября о временном отстранении председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Президент Кароль Навроцкий и представители оппозиции отказались признавать законность этих действий, расценив их как попытку силового захвата судебного органа.

Сам Туск настаивает, что его правительство добивается восстановления независимости суда после многолетнего политического противостояния. Спор сопровождался протестами у здания трибунала, а Навроцкий прервал зарубежную поездку и вернулся в Варшаву для консультаций с политическими силами.