Кристофу Вальцу — 70: как актёр 30 лет снимался в Европе, а Тарантино сделал его мировой звездой

Кристоф Вальц получил первую номинацию на «Оскар» в 53 года — и сразу победил. До Ганса Ланды из «Бесславных ублюдков» за его плечами уже были десятилетия театра, немецкоязычного кино и телевидения. Life.ru рассказывает, почему Голливуд так долго не замечал Вальца и как одна роль Квентина Тарантино полностью изменила его карьеру.

4 октября 2026 года Кристофу Вальцу исполняется 70 лет. Сегодня его знают как Ганса Ланду из «Бесславных ублюдков», доктора Кинга Шульца из «Джанго освобождённого», дважды лауреата «Оскара» и одного из самых узнаваемых европейских актёров Голливуда. Но почти всё это случилось с ним уже после 50. Когда в 2009 году на Каннском кинофестивале показали «Бесславных ублюдков», Вальцу было 52 года — и для большей части мировой аудитории он оказался совершенно новым лицом.

На самом деле к тому моменту никаким новичком Вальц не был. Он успел провести в профессии больше трёх десятилетий.

От венского театра до европейского телевидения

Кристоф Вальц родился 4 октября 1956 года в Вене. Его родители работали художниками по костюмам, а семья была тесно связана с театром. Он учился актёрскому мастерству в венском семинаре Макса Рейнхардта, а затем продолжил обучение в Институте Ли Страсберга в Нью-Йорке.

На театральную сцену Вальц вышел ещё в 1970-е. Он работал во Франкфурте, Зальцбурге, Гамбурге, играл в венском Бургтеатре. В начале 1980-х началась его активная карьера в кино и на телевидении — преимущественно в немецкоязычных проектах. Среди заметных телевизионных работ были драмы «Король последних дней» и «История Роя Блэка»; за последнюю Вальц получил Баварскую телевизионную премию.

Молодой Кристоф Вальц: До Голливуда Вальц почти три десятилетия работал в европейском театре, кино и на телевидении. Фото © ТАСС / imago stock&people

Российский зритель ещё до Тарантино мог увидеть его, например, в «Комиссаре Рексе». Но международной кинозвездой Вальц не был. Он много работал, получал хорошие роли в Европе — и оставался практически неизвестен американской массовой аудитории.

Почему Вальц почти 30 лет не мог пробиться в Голливуд

Попытка выйти на англоязычный рынок у Вальца была гораздо раньше. В молодости он жил в Нью-Йорке и учился у Ли Страсберга, рассчитывая получить работу в США. Позже актёр признавался, что годами пытался перейти в англоязычное кино и в какой-то момент уже почти отказался от этой идеи.

Была и ещё одна проблема — типаж. Голливуд традиционно предлагал немецкоязычным актёрам роли немцев и нацистов. Вальц вспоминал, как агент Пол Конер ещё в молодости задал ему вполне конкретный вопрос: хочет ли он всю жизнь появляться на заднем плане и кричать «Heil Hitler». Поэтому многие подобные предложения актёр отклонял. Уже после успеха «Бесславных ублюдков» Вальц говорил, что за 30 лет ему не раз предлагали сыграть нацистов, но прежде он не соглашался, потому что роли казались ему плохо написанными.

Ирония в том, что именно роль офицера СС в итоге сделала его знаменитым.

Ганс Ланда: роль, без которой Тарантино едва не отказался от фильма

Квентину Тарантино для «Бесславных ублюдков» был нужен необычный актёр. Ганс Ланда не просто злодей: он вежлив, образован, смешон и пугающ одновременно, а его главное оружие — разговор. По ходу фильма персонаж переходит с немецкого на французский и английский, а в знаменитой сцене изображает ещё и владение итальянским.

Вальц действительно свободно говорил на немецком, английском и французском; собственный итальянский он позднее с иронией называл «фальшивым».

Подобрать Ланду оказалось настолько сложно, что Тарантино начал опасаться: он написал роль, которую невозможно сыграть. Режиссёр рассказывал, что был готов вообще не снимать фильм, если не найдёт идеального исполнителя. После прослушивания Вальца ситуация изменилась. Позднее Тарантино говорил, что актёр «вернул ему фильм».

Особенно хорошо сработало то, что за предыдущие десятилетия Вальц уже накопил всё необходимое для Ланды: театральную школу, абсолютный контроль над длинным диалогом, опыт телевидения и привычку существовать между несколькими языками и культурами. То, что десятилетиями не превращало его в голливудскую звезду, внезапно сделало практически идеальным актёром для одной конкретной роли.

«Бесславные ублюдки»: Роль офицера СС Ганса Ланды в «Бесславных ублюдках» принесла Кристофу Вальцу мировую известность и первый «Оскар». Фото © Кадр из фильма «Бесславные ублюдки», режиссер Квентин Тарантино, сценарист Квентин Тарантино

«Бесславные ублюдки» превратили Вальца в мировую звезду

Результат стал очевиден ещё до широкого проката. На Каннском кинофестивале 2009 года Кристоф Вальц получил приз за лучшую мужскую роль. Затем последовали крупнейшие награды сезона, а 7 марта 2010 года он выиграл первый в карьере «Оскар» — за лучшую мужскую роль второго плана. Причём это была его первая номинация на премию Американской киноакадемии.

Карьера изменилась почти мгновенно. После десятилетий европейского телевидения рядом с фамилией Вальца появились крупные голливудские проекты: «Зелёный Шершень», «Воды слонам!», «Резня», «Мушкетёры».

Сам Вальц впоследствии очень точно отделял собственный профессиональный опыт от того, что дал ему Тарантино: своим актёрским мастерством он режиссёру не обязан, зато обязан ему новым местом в профессии.

«Джанго освобождённый» доказал, что Ганс Ланда не был случайностью

Главным испытанием после столь мощного дебюта было не превратиться в актёра одной роли. И здесь снова появился Тарантино.

В «Джанго освобождённом» Вальц сыграл доктора Кинга Шульца — немецкого дантиста, ставшего охотником за головами. Если Ланда использовал обходительность и интеллект для террора, то Шульц получил похожий набор внешних качеств, но совсем другую драматическую функцию.

24 февраля 2013 года эта роль принесла Вальцу второй «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. За четыре года он прошёл путь от практически неизвестного Голливуду 52-летнего европейского актёра до обладателя двух премий Американской киноакадемии.

Дальше были «Большие глаза» Тима Бёртона, «007: Спектр» и «Не время умирать», «Алита: Боевой ангел», «Французский вестник», «Пиноккио Гильермо дель Торо» и другие крупные проекты.

Так почему Голливуд разглядел Кристофа Вальца только после 50?

История Вальца — не совсем история актёра, которого никто не замечал. В Европе его знали, он десятилетиями работал в театре и на телевидении и получал профессиональные награды. Не хватало другого — роли, которая могла бы перенести эту репутацию через языковой и индустриальный барьер.

Ганс Ланда оказался почти математически точным совпадением актёра и материала. Для персонажа требовались не юность или привычный голливудский типаж, а именно то, что Вальц копил десятилетиями: языки, сценическая дисциплина, опыт длинных диалогов, умение мгновенно менять интонацию и превращать подчёркнутую вежливость в угрозу.

Поэтому правильнее сказать не то, что Тарантино «научил» Вальца быть великим актёром. Он первым дал мировой аудитории роль, в которой все уже существовавшие качества Вальца стали видны одновременно.

Сам актёр впоследствии говорил, что даже рад позднему успеху: получить такую известность в 25 лет, по его мнению, было бы гораздо сложнее психологически. К моменту прорыва он уже хорошо знал и другую сторону профессии — годы работы без мировой славы.

Современное фото Вальца: После успеха у Тарантино Вальц закрепился в Голливуде: второй «Оскар», фильмы о Джеймсе Бонде, проекты Тима Бёртона и Гильермо дель Торо. Фото © ТАСС / Zuma / Domenico Cippitelli

Что сейчас делает Кристоф Вальц

И 70-летие для Вальца совсем не выглядит точкой подведения итогов. В 2025 году он сыграл Генриха Харландера во «Франкенштейне» Гильермо дель Торо и появился в пятом сезоне сериала «Убийства в одном здании».

А в 2026 году его голосом говорит Макс в мультфильме «Миньоны и монстры».

Получается редкая карьерная траектория: почти 30 лет профессиональной жизни до мировой славы, затем Канны, два «Оскара», Бонд, Бёртон, дель Торо и большие голливудские франшизы. И всё это началось в том возрасте, когда от актёров зачастую уже ждут рассказов о лучших ролях прошлого.

У Кристофа Вальца самая знаменитая часть карьеры, наоборот, началась после пятидесяти.

FAQ

Сколько «Оскаров» у Кристофа Вальца?

Два. Первый он получил в 2010 году за Ганса Ланду в «Бесславных ублюдках», второй — в 2013-м за доктора Кинга Шульца в «Джанго освобождённом».

Сколько лет Кристофу Вальцу?

4 октября 2026 года актёру исполняется 70 лет. Он родился 4 октября 1956 года в Вене.

Кого Кристоф Вальц сыграл в «Бесславных ублюдках»?

Штандартенфюрера СС Ганса Ланду — центрального антагониста фильма Квентина Тарантино.

В каком возрасте Кристоф Вальц стал знаменитым?

Международный прорыв произошёл после премьеры «Бесславных ублюдков» в 2009 году, когда актёру было 52 года.

Какие фильмы с Кристофом Вальцем самые известные?