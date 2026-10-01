Крупнейший проект за 40 лет: Что даст жителям Ивановского новая трамвайная линия

В районе Ивановское на востоке Москвы продолжают строить трамвайную линию вдоль шоссе Энтузиастов — от улицы Сталеваров до 3-й Владимирской улицы. Готовность объекта достигла 23%.

Протяжённость нового участка составит около четырёх километров. Часть пути пройдёт под эстакадой транспортной развязки на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, движение по которой открыли в августе.

На линии оборудуют пять остановок с приподнятыми платформами, чтобы маломобильным пассажирам было удобнее пользоваться трамваем. Кроме того, предусмотрены разворотное кольцо и конечная станция на улице Сталеваров.

На конечной можно будет пересесть на городские и пригородные автобусы. Для водителей также построят отдельное здание для отдыха. Эти объекты станут частью нового пересадочного узла.

Сейчас специалисты ведут земляные работы, прокладывают инженерные коммуникации и укладывают трамвайные пути. Одновременно возводится здание конечной станции.

Основные строительные работы на линии планируют закончить до конца года. Ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что новый маршрут свяжет Ивановское с историческим центром Москвы.

После открытия участка в Ивановское планируют запустить два трамвайных маршрута. Один свяжет район с Курским вокзалом, второй пройдёт через метро и МЦК «Шоссе Энтузиастов», а затем по проспекту Будённого до станции метро «Семёновская».

Новый четырёхкилометровый участок станет крупнейшим проектом по строительству трамвайных путей в Москве за последние 40 лет. Ожидается, что жители Ивановского будут добираться до метро «Шоссе Энтузиастов» на 40% быстрее, а транспорт станет доступнее для 130 тысяч москвичей из восточных районов столицы.

Сейчас маршрут № 2 связывает 3-ю Владимирскую улицу с Курским вокзалом. За два года пассажиры совершили на нём около шести миллионов поездок. Трамвай проходит через районы, где живут порядка 700 тысяч человек, а рядом с его остановками расположены школы, больницы и торговые центры.