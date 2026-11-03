Крылья Советов — Зенит 2:2: результат матча 2 ноября 2026, счёт и итог
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«Крылья Советов» и «Зенит» сыграли вничью 2:2 в матче 13-го тура РПЛ 2 ноября 2026 года. Итоговый счёт, стартовые составы, ключевой итог и положение команд после встречи.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
«Крылья Советов» и «Зенит» завершили матч 13-го тура Российской премьер-лиги в Самаре вничью — 2:2. Встреча прошла 2 ноября 2026 года на «Солидарность Самара Арене».
После ничьей «Зенит» набрал 28 очков после 13 матчей, «Крылья Советов» — 16 очков. Для петербуржцев это означает потерю двух очков в гонке за лидерство, для самарцев — результат против одного из лидеров чемпионата.
Крылья Советов — Зенит: итог матча
Итоговый счёт — 2:2
Турнир — РПЛ, 13-й тур сезона-2026/27
Дата — 2 ноября 2026 года
Стадион — «Солидарность Самара Арена», Самара
Очки после матча — «Зенит» — 28, «Крылья Советов» — 16
Результат матча «Крылья Советов» — «Зенит»
Финальный счёт — 2:2. Матч закрыл программу 13-го тура РПЛ.
Составы на матч «Крылья Советов» — «Зенит»
«Крылья Советов»: Никита Кокарев — Никита Чернов, Сергей Божин, Кирилл Печенин, Юрий Горшков, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Михайло Баньяц, Никита Салтыков, Амар Рахманович.
«Зенит»: Богдан Москвичёв — Густаво Мантуан, Нино, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Артём Карпукас, Максим Глушенков, Педро, Луис Энрике, Фелипе Аугусто.
Кто пропустил матч и какие есть кадровые вопросы
Перед игрой у «Зенита» главным вопросом остаётся выбор вратаря: после 11 стартовых туров Дениса Адамова в чемпионате сменил Богдан Москвичёв, дебютировавший за петербуржцев в РПЛ в победной встрече с махачкалинским «Динамо».
Игорь Дивеев прилетел с командой в Самару, что подтверждают официальные материалы «Зенита». По Александру Соболеву перед матчем были вопросы после болезни; окончательный статус определяется официальной заявкой. У «Крыльев Советов» ранее выбыл Сергей Песьяков, поэтому в последних матчах основным вратарём был Никита Кокарев.
В какой форме команды подошли к матчу
«Зенит» выиграл предыдущий матч РПЛ у махачкалинского «Динамо» со счётом 2:0, а 29 октября победил «Балтику» 3:2 в Кубке России и досрочно обеспечил себе первое место в группе. «Крылья Советов» перед встречей с петербуржцами также выиграли два матча подряд: 2:0 у «Рубина» в чемпионате и 2:0 у махачкалинского «Динамо» в Кубке.
Онлайн матча «Крылья Советов» — «Зенит»
Встреча прошла в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Главным судьёй был Евгений Кукуляк; ассистенты — Рустам Мухтаров и Андрей Болотенков. За VAR отвечал Сергей Цыганок, AVAR — Роман Сафьян.
Судья матча
Главный арбитр — Евгений Кукуляк. Его ассистенты — Рустам Мухтаров и Андрей Болотенков, резервный судья — Инал Танашев. За VAR отвечает Сергей Цыганок, AVAR — Роман Сафьян.
Что значит матч для турнирной таблицы РПЛ
До встречи «Зенит» имел 27 очков, а «Крылья Советов» — 15. Ничья добавила обеим командам по одному баллу: у петербуржцев стало 28 очков, у самарцев — 16. Точный порядок команд при равенстве очков лучше брать из обновлённой официальной таблицы РПЛ, а не выводить только из разницы мячей.
FAQ
- Как сыграли «Крылья Советов» и «Зенит» 2 ноября 2026 года?
Матч завершился вничью со счётом 2:2.
- Кто победил в матче «Крылья Советов» — «Зенит»?
Победителя не было: команды набрали по одному очку.
- Какой счёт «Крылья Советов» — «Зенит»?
Итоговый счёт — 2:2.
- Какой это был тур РПЛ?
13-й тур сезона-2026/27.
- Сколько очков стало у «Зенита» после матча?
28 очков после 13 матчей.
- Сколько очков стало у «Крыльев Советов»?
16 очков после 13 матчей.
- Где проходила игра?
На «Солидарность Самара Арене» в Самаре.