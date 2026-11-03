«Крылья Советов» и «Зенит» завершили матч 13-го тура Российской премьер-лиги в Самаре вничью — 2:2. Встреча прошла 2 ноября 2026 года на «Солидарность Самара Арене».

После ничьей «Зенит» набрал 28 очков после 13 матчей, «Крылья Советов» — 16 очков. Для петербуржцев это означает потерю двух очков в гонке за лидерство, для самарцев — результат против одного из лидеров чемпионата.

Крылья Советов — Зенит: итог матча

Итоговый счёт — 2:2

Турнир — РПЛ, 13-й тур сезона-2026/27

Дата — 2 ноября 2026 года

Стадион — «Солидарность Самара Арена», Самара

Очки после матча — «Зенит» — 28, «Крылья Советов» — 16

Результат матча «Крылья Советов» — «Зенит»

Финальный счёт — 2:2. Матч закрыл программу 13-го тура РПЛ.

Составы на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

«Крылья Советов»: Никита Кокарев — Никита Чернов, Сергей Божин, Кирилл Печенин, Юрий Горшков, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Михайло Баньяц, Никита Салтыков, Амар Рахманович.

«Зенит»: Богдан Москвичёв — Густаво Мантуан, Нино, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Артём Карпукас, Максим Глушенков, Педро, Луис Энрике, Фелипе Аугусто.

Кто пропустил матч и какие есть кадровые вопросы

Перед игрой у «Зенита» главным вопросом остаётся выбор вратаря: после 11 стартовых туров Дениса Адамова в чемпионате сменил Богдан Москвичёв, дебютировавший за петербуржцев в РПЛ в победной встрече с махачкалинским «Динамо».

Игорь Дивеев прилетел с командой в Самару, что подтверждают официальные материалы «Зенита». По Александру Соболеву перед матчем были вопросы после болезни; окончательный статус определяется официальной заявкой. У «Крыльев Советов» ранее выбыл Сергей Песьяков, поэтому в последних матчах основным вратарём был Никита Кокарев.

В какой форме команды подошли к матчу

«Зенит» выиграл предыдущий матч РПЛ у махачкалинского «Динамо» со счётом 2:0, а 29 октября победил «Балтику» 3:2 в Кубке России и досрочно обеспечил себе первое место в группе. «Крылья Советов» перед встречей с петербуржцами также выиграли два матча подряд: 2:0 у «Рубина» в чемпионате и 2:0 у махачкалинского «Динамо» в Кубке.

Онлайн матча «Крылья Советов» — «Зенит»

Встреча прошла в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Главным судьёй был Евгений Кукуляк; ассистенты — Рустам Мухтаров и Андрей Болотенков. За VAR отвечал Сергей Цыганок, AVAR — Роман Сафьян.

Судья матча

Главный арбитр — Евгений Кукуляк. Его ассистенты — Рустам Мухтаров и Андрей Болотенков, резервный судья — Инал Танашев. За VAR отвечает Сергей Цыганок, AVAR — Роман Сафьян.

Что значит матч для турнирной таблицы РПЛ

До встречи «Зенит» имел 27 очков, а «Крылья Советов» — 15. Ничья добавила обеим командам по одному баллу: у петербуржцев стало 28 очков, у самарцев — 16. Точный порядок команд при равенстве очков лучше брать из обновлённой официальной таблицы РПЛ, а не выводить только из разницы мячей.

FAQ

Как сыграли «Крылья Советов» и «Зенит» 2 ноября 2026 года?

Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Кто победил в матче «Крылья Советов» — «Зенит»?

Победителя не было: команды набрали по одному очку.

Какой счёт «Крылья Советов» — «Зенит»?

Итоговый счёт — 2:2.

Какой это был тур РПЛ?

13-й тур сезона-2026/27.

Сколько очков стало у «Зенита» после матча?

28 очков после 13 матчей.

Сколько очков стало у «Крыльев Советов»?

16 очков после 13 матчей.

Где проходила игра?