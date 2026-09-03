Кто на самом деле пытается «заговорить» москвичей и как победить гипноз булгаковским методом — ответ гипнолога

Навязчивый разговор с незнакомцем может закончиться неприятностями, предупредил в беседе с Life.ru гипнолог Александр Гурин. Защититься от возможного гипноза проще всего, если вообще не вступать в контакт с подозрительными людьми — этот принцип напоминает знаменитое булгаковское «Никогда не разговаривайте с неизвестными».

Чтобы не поддаться гипнозу, единственное, что могу посоветовать — не контактировать, только не контактировать. 5% людей по статистике гарантированно поддадутся, если они войдут в контакт, потому что это врождённое свойство человека. Просто не общайтесь с настойчивыми незнакомцами. Вы никогда не поймёте, кто из них гипнотизёр. Александр Гурин Гипнолог

Эксперт отметил, что по внешнему виду невозможно определить, кто именно пытается воздействовать на человека. Если собеседник кажется подозрительным или слишком навязчивым, лучше просто прекратить разговор и уйти. Отдельно гипнолог отверг распространённые представления о мигрантах из Индии как о потенциальных гипнотизёрах. По его словам, он никогда не сталкивался с подобным поведением со стороны индийцев и считает, что такие истории, скорее всего, связаны с представителями цыганской среды.

При этом Гурин подчеркнул, что человек, уже оказавшийся в состоянии гипноза, самостоятельно выбраться из него не сможет. В таком состоянии он становится ведомым и перестаёт своевременно оценивать происходящее. Однако специалист считает, что случайно попасть под воздействие на улице удаётся лишь небольшому числу людей. Гораздо чаще гипноз используется добровольно — например, во время медицинских или терапевтических процедур.

Главное правило, по версии эксперта, простое: не позволять незнакомцам втягивать себя в разговор. Если общение кажется подозрительным, необходимо как можно быстрее его прекратить и уйти.

Ранее стало известно о мужчинах индийской внешности, которые знакомились с прохожими на Патриарших прудах в Москве. Незнакомцы обращались к людям на английском, называли их lucky man, а затем просили купить им еду или дать денег. В одном из случаев после неудачной попытки получить помощь мужчина предложил прохожему провести своеобразный «сеанс». Он попросил собеседника смотреть ему прямо в глаза и приложил палец к переносице.