Латвия заняла первое место среди стран Евросоюза по доле пожилых людей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции. Согласно данным Евростата за 2025 год, с такой проблемой сталкиваются 43,3% жителей республики в возрасте от 65 лет. Об этом сообщает портал Press.lv.

Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 18,8%. Таким образом, доля пожилых жителей Латвии, подверженных риску бедности или социального исключения, более чем вдвое превышает общеевропейскую.

При этом положение разных поколений в республике заметно отличается. По информации Press.lv, в стране зафиксирован особенно большой разрыв между риском бедности среди детей младше шести лет и людей старше 75 лет. Дополнительной проблемой эксперты называют снижение заработков после достижения 50-летнего возраста, которое осложняет формирование будущих пенсионных накоплений.

Экономисты предупреждают, что Латвия столкнулась со сложным выбором при распределении бюджетных средств. Государству необходимо одновременно обеспечивать достойные доходы нынешним пенсионерам и создавать условия для будущих поколений.

Если слишком большую часть бюджета направить на пенсии и пособия, средств может не хватить на образование, поддержку семей и уход за детьми. Однако сохранение низких пенсионных выплат также несёт риски: бедность пожилых людей способна увеличить расходы на здравоохранение и социальное обслуживание.

По оценке экспертов, такая ситуация может сформировать замкнутый круг, при котором недостаточная социальная поддержка приводит к дополнительной нагрузке на государственный бюджет. Поэтому решение проблемы требует не только пересмотра пенсионных выплат, но и долгосрочных мер в сфере занятости и социальной защиты.