Лавров и глава МИД Египта обсудили кризис в Персидском заливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега Бадр Абдель Аты обсудили кризис в районе Персидского залива. Встреча прошла на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По сообщению МИД РФ, стороны провели углублённый обмен мнениями о ситуации в регионе и подчеркнули важность восстановления устойчивого мира политико-дипломатическими средствами. Российское внешнеполитическое ведомство связало нынешний кризис с действиями США и Израиля против Ирана.

Каир в своих публичных заявлениях также последовательно выступает за снижение напряжённости и возвращение к дипломатии. Глава МИД Египта ранее подчёркивал, что военного решения иранского кризиса нет, а безопасность и свобода судоходства в регионе должны обеспечиваться в соответствии с международным правом.

Лавров и Абдель Аты также подтвердили необходимость продолжать тесную координацию между Россией и Египтом на международных площадках, включая ООН.

Ранее Life.ru писал о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе. По данным иранской стороны, судно попыталось пройти по маршруту, который Тегеран объявил закрытым. ВМС КСИР после инцидента вновь предупредили суда о необходимости соблюдать установленный порядок прохода. Обстановка вокруг пролива остаётся одним из ключевых факторов напряжённости в регионе и напрямую влияет на безопасность судоходства и поставок энергоресурсов.