Лавров назвал фон дер Ляйен «фюрером», тянущим Европу в нацизм

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером». Такое заявление прозвучало в лектории общества «Знание» на полях ВЭФ.

Глава внешнеполитического ведомства говорил о текущих сложностях в европейском регионе: ситуации в экономике, удорожании энергии и миграционных потоках. По его словам, «фюрер Урсула» стремится забрать в Брюссель те рычаги управления, которые государства ЕС оставили за собой и не передавали наверх. Лавров подчеркнул, что у фон дер Ляйен эта склонность проявляется весьма отчётливо.

Дипломат также вернулся к реплике чиновницы, сделанной после начала СВО и терактов на «Северных потоках». Он напомнил её слова о том, что европейским избирателям придется страдать из-за высоких цен на топливо, но это необходимо «ради защиты европейских ценностей украинским народом».

Лавров заметил, что у главы Еврокомиссии тогда никто не уточнил, о каких именно принципах идет речь. Если к ним относится запрет русского языка в школах, культуре, повседневной жизни и прессе, то, по мнению министра, это путь обратно к нацизму для всего континента.

Отдельно глава МИД упомянул давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Подобные ограничения, как считает Лавров, также ведут европейское сообщество в сторону нацистской идеологии.