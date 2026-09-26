Лавров потребовал освобождения Мадуро и его супруги из-под стражи в США

Россия требует освободить Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которые с января находятся под стражей в США. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 26 сентября на Генассамблее ООН.

Глава МИД назвал американскую операцию в Венесуэле нарушением международных норм. По его словам, Москва настаивает и на том, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

«Настаиваем на скорейшем освобождении венесуэльского лидера и его супруги и неповторении подобных эксцессов в будущем», — сказал Лавров.

Министр отдельно обратил внимание на статус Мадуро. По словам Лаврова, «международное право прямо предписывает соблюдать иммунитет и неприкосновенность высших должностных лиц государства».

3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам Венесуэлы. Во время операции американские военные захватили Мадуро и Флорес и вывезли их из страны. Уже 5 января супруги предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке. Им предъявлены обвинения в причастности к наркоторговле, которые оба отвергают.

Мадуро и Флорес остаются под стражей, начало судебного процесса назначено на 1 июня 2027 года. Защита Мадуро добивается прекращения дела, в том числе ссылаясь на иммунитет главы государства. В Венесуэле его обязанности исполняет Дельси Родригес, ранее занимавшая пост исполнительного вице-президента.