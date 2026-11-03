Страны Евросоюза рано или поздно будут вынуждены присоединиться к обсуждению вопросов безопасности в Евразии. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с белорусским коллегой Максимом Рыженковым в рамках Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Жизнь заставит», — заявил глава российского МИД, комментируя перспективы участия европейских государств в общем диалоге.

Глава российской дипломатии также обратил внимание на возможности совместного использования транспортных маршрутов, природных ресурсов и координации деятельности региональных объединений. Такой подход, по его оценке, позволит избежать дублирования проектов и эффективнее распределять задачи между странами.

Лавров признал, что создание подобной системы сотрудничества остаётся долгосрочной целью, однако выразил уверенность в возможности постепенного продвижения к ней.

Ранее Life.ru сообщал, что Лавров не видит возможностей спасти ОБСЕ в обозримом будущем. Выступая 3 ноября в Минске, министр заявил о кризисе организации, которая, по его оценке, превратилась в площадку для взаимных обвинений. При этом Москва продолжает выступать за выстраивание новой системы безопасности с учётом интересов государств Евразии.