Лёд наш? Что известно о возвращении Сборной России по хоккею на ЧМ Оглавление Сборную России по хоккею уже вернули на международные турниры? Что решил CAS и почему важно увидеть текст вердикта Когда может сыграть Россия: ближайшие турниры сезона-2026/27 Сыграет ли Россия на молодёжном чемпионате мира 2027 года в Канаде Как IIHF может организовать возвращение сборных Почему российские сборные были отстранены и как спор дошёл до CAS Под каким флагом сыграет Россия после возвращения Частые вопросы о решении CAS и возвращении хоккейной сборной Михаил Дегтярёв сообщил о решении CAS по спору ФХР с IIHF. Сыграет ли Россия на МЧМ-2027 и взрослом чемпионате мира? Даты, условия допуска и позиция IIHF. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

30 октября 2026 года появилось сообщение о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Федерации хоккея России (ФХР) с Международной федерацией хоккея (IIHF). Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв, суд поддержал ключевые требования российской стороны о возвращении сборных на международные соревнования. В переданном сообщении также говорится, что IIHF готова исполнить вердикт и определить организационные шаги.

Главный вопрос для болельщиков — не только юридическое решение, но и практический допуск: какие команды смогут играть, на каких условиях, как будут скорректированы уже утверждённые группы и когда появится расписание матчей России.

Сборную России по хоккею уже вернули на международные турниры?

О положительном для ФХР исходе разбирательства сообщил Михаил Дегтярёв. Но решение суда и фактическое включение команды в турнир — разные этапы. На 30 октября официальные списки участников и опубликованные расписания чемпионатов мира 2027 года ещё не содержат Россию. Дата первого международного матча сборной после отстранения не объявлена.

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Что решил CAS и почему важно увидеть текст вердикта

ФХР оспаривала решение Совета IIHF не допускать российские команды к первенствам сезона-2026/27. Стороны согласовали передачу спора в CAS, и суд назначил слушание на 23 октября по делу 2026/A/12753. Ранее ФХР указывала, что решение CAS о допуске будет обязательным для IIHF.

Проверить дату слушания и номер дела можно в официальном календаре CAS. Суть апелляции и соглашение о процедуре опубликованы на сайте ФХР.

Юридически принципиально, какие именно пункты решений IIHF отменены и предусматривает ли резолютивная часть обязательное включение команд в конкретные чемпионаты.

Когда может сыграть Россия: ближайшие турниры сезона-2026/27

Инфографика © Life.ru

Даты и состав участников ближайшего молодёжного чемпионата мира подтверждены официальным расписанием IIHF. Сейчас в группе A значатся США, Швеция, Финляндия, Словакия и Германия, в группе B — Канада, Чехия, Латвия, Норвегия и Швейцария.

Сыграет ли Россия на молодёжном чемпионате мира 2027 года в Канаде

Пока ответ — неизвестно. Турнир начнётся 26 декабря 2026 года. В Эдмонтоне матчи принимает Rogers Place, в Ред-Дире — Marchant Crane Centrium. IIHF и Hockey Canada уже утвердили десять участников, группы и сетку соревнований. Если участие российской команды будет согласовано, организаторам потребуется официально сообщить, изменится ли состав участников, группы и календарь. Ни одна из этих процедур на момент проверки не объявлена.

То же касается мужского чемпионата мира в Германии: утверждённое расписание предусматривает 16 сборных без России. Догадки о том, какую команду могли бы заменить россияне, не являются подтверждённой информацией.

Как IIHF может организовать возвращение сборных

После объявления резолютивной части сторонам необходимо установить применимые к конкретным соревнованиям условия. В числе организационных вопросов — заявка команды, список участников, турнирный календарь, аккредитация, въездные документы, безопасность команд и зрителей, а также форма участия и национальная символика. Это перечень задач, которые могут потребовать решения, а не подтверждённый план IIHF.

Отдельно необходимо определить, распространяется ли вердикт на взрослую мужскую сборную, молодёжную команду U20 и юниорские сборные U18 в одинаковом объёме. Прежние решения IIHF оценивали их по разным турнирам. Условия допуска женской взрослой сборной также рассматривались отдельно.

Почему российские сборные были отстранены и как спор дошёл до CAS

Российские национальные команды не участвуют в чемпионатах под эгидой IIHF с февраля 2022 года. В январе 2026-го Совет федерации сохранил ограничения на сезон 2026/27, сославшись на вопросы безопасности. 25 мая дисциплинарный орган IIHF отменил это решение, указав на необходимость нового рассмотрения, но специально оговорил: автоматического восстановления участия такое постановление не означает.

В конце июля Совет IIHF повторно отказал России в участии в мужском чемпионате мира, молодёжном чемпионате и турнирах U18, а вопрос женского взрослого чемпионата оставил для отдельной оценки. ФХР подала жалобу непосредственно в CAS 31 августа. Слушание по делу было назначено на 23 октября; по сообщениям ТАСС, разбирательство продолжилось 26 октября.

О формулировках предыдущих решений можно прочитать в релизе IIHF от 29 мая и в решении Совета IIHF от 30 июля 2026 года.

Под каким флагом сыграет Россия после возвращения

Условия использования флага, гимна и формы сборной на конкретных чемпионатах 2027 года не объявлены. Делать вывод о полном восстановлении национальной символики только из сообщения о решении CAS нельзя. Эти детали должны появиться в официальных документах IIHF и регламентах турниров.

Частые вопросы о решении CAS и возвращении хоккейной сборной

CAS уже разрешил России сыграть на ЧМ-2027?

По сообщению министра спорта Михаила Дегтярёва, суд поддержал ключевые требования ФХР. Но текст резолютивной части и подтверждение включения России в конкретный чемпионат на момент проверки не опубликованы.

Когда сборная России по хоккею сыграет первый международный матч?

Дата пока не объявлена. Для этого необходимы официальное решение об участии в конкретном турнире и обновлённое расписание.

Будет ли Россия на молодёжном ЧМ-2027?

Участие не подтверждено. Турнир пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире; список команд составлен без России.

Где пройдёт взрослый чемпионат мира 2027 года?

В Германии: основная часть турнира запланирована на 14–30 мая 2027 года в Дюссельдорфе и Мангейме, матч открытия — на 13 мая в Гельзенкирхене.

IIHF обязана исполнить решение CAS?

ФХР сообщала о соглашении сторон передать спор в CAS и об обязательности решения суда для IIHF. Конкретные обязанности определит опубликованная резолютивная часть.

Все ли российские сборные возвращаются одновременно?

Неизвестно. В прежних документах IIHF рассматривались взрослая мужская, молодёжная, юниорские и женская сборные; условия для каждой категории необходимо уточнять по тексту решения и правилам турниров.

Кого заменит Россия в группах МЧМ-2027?

Никого не объявили. Любые утверждения о замене конкретной сборной до нового решения IIHF и организаторов будут предположениями.

Сыграет ли Россия с флагом и гимном?

Условия символики и статуса сборной на международных соревнованиях 2027 года пока официально не уточнены.

Авторы Александра Новоселова