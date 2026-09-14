«Леванте» — «Барселона» 2:4: Ямаль сделал дубль, каталонцы едва не упустили победу

«Барселона» обыграла «Леванте» со счётом 4:2 в пятом туре чемпионата Испании. Ламин Ямаль оформил дубль, хозяева забили дважды в концовке, а победу каталонцев окончательно закрепил Карим Адейеми.

«Барселона» победила «Леванте» со счётом 4:2 в матче пятого тура Ла Лиги сезона-2026/27. Встреча прошла 13 сентября на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Ламин Ямаль забил два мяча, ещё по голу у каталонцев записали на свой счёт Хави Эспарт и Карим Адейеми. У хозяев отличились Иван Ромеро и Рохер Бруге.

«Леванте» — «Барселона» — 2:4 (0:2)

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Рафинья отдал результативные передачи при первых двух голах «Барселоны». Для Ямаля этот дубль стал уже третьим подряд в матчах Ла Лиги.

Как прошёл матч «Леванте» — «Барселона»

«Барселона» начала встречу так, будто собиралась решить всё ещё до перерыва. Уже на пятой минуте 19-летний Хави Эспарт завершил быструю комбинацию ударом с края штрафной и забил свой первый гол за основную команду. Через 14 минут Рафинья нашёл свободного Ямаля в центре штрафной — 0:2.

Но разгрома не случилось. После провального старта «Леванте» пришёл в себя и к перерыву даже превзошёл соперника по числу ударов — шесть против трёх. Ханси Флику пришлось менять получившего повреждение Херарда Мартина: на второй тайм вместо него вышел Андреас Кристенсен.

Почти сразу после возобновления игры Ямаль заработал пенальти после нарушения Айссы Манди и сам реализовал 11-метровый — 0:3 на 48-й минуте. Казалось, матч закончен.

Однако «Леванте» устроил каталонцам крайне нервную концовку. На 79-й минуте Иван Ромеро воспользовался ошибкой Эспарта, обыграл Жоана Гарсию и сократил отставание. На 88-й Рохер Бруге прорвался через оборону гостей и сделал счёт 2:3. Ещё недавно комфортное преимущество «Барселоны» превратилось в один гол.

Точку поставил Карим Адейеми. На третьей компенсированной минуте немец прошёл к воротам и забил четвёртый мяч каталонцев — 2:4. «Барселона» избежала сенсации и сохранила стопроцентный результат в чемпионате Испании.

Ямаль снова сделал дубль

Главным героем матча стал Ламин Ямаль. В первом тайме он завершил комбинацию с участием Фермина Лопеса и Рафиньи, а после перерыва уверенно реализовал пенальти.

Это был уже третий подряд матч чемпионата Испании, в котором Ямаль забил дважды. При этом Ханси Флик заменил его на 66-й минуте — вместо вингера вышел Дани Ольмо.

Следить за другими матчами и новостями игрока можно в отдельной ленте Life.ru — Ламин Ямаль.

Почему «Барселона» едва не упустила победу

После матча Ханси Флик признал, что команда слишком рано позволила себе сбавить темп. Тренер также взял на себя ответственность за первый пропущенный мяч: по словам Флика, замены следовало провести раньше.

Особенно наставник выделил Адейеми, чей гол на 90+3-й минуте окончательно снял вопрос о победителе. Матч с «Леванте» показал одновременно две стороны нынешней «Барселоны»: команда способна очень быстро создавать большое преимущество, но несколько минут потери концентрации едва не превратили 3:0 в потерю очков.

При этом каталонцы продолжают победную серию. В Ла Лиге они выиграли все пять стартовых матчей, а во всех турнирах победа над «Леванте» стала для команды шестой подряд. За несколько дней до поездки в Валенсию «Барселона» разгромила «Фейеноорд» со счётом 5:1 в первом туре Лиги чемпионов.

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Составы «Леванте» и «Барселоны»

«Леванте»: Мэттью Райан, Йереми Тольян, Виктор Гарсия, Адриан де ла Фуэнте, Айсса Манди, Ману Санчес, Йон Оласагасти, Дани Рекена, Уго Сотело, Петар Ратков, Рохер Бруге.

На замену выходили Энцо Бардели, Ориоль Рей, Иван Ромеро, Ифеани Ндукве и Начо Перес.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Херард Мартин, Хави Эспарт, Пау Кубарси, Энтони Гордон, Родри, Педри, Фермин Лопес, Рафинья, Ламин Ямаль.

На замену появились Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Дани Ольмо, Карим Адейеми и Жоау Канселу.

Главным арбитром встречи был Хон Гонсалес. Матч на «Сьюдад де Валенсия» посетили 23 030 зрителей.

Таблица Ла Лиги после матча «Леванте» — «Барселона»

После пяти туров «Барселона» занимает первое место в Ла Лиге с 15 очками — каталонцы выиграли все пять матчей чемпионата. От ближайшего преследователя, мадридского «Реала», команда Флика оторвалась на три очка.

У «Леванте» после пяти матчей осталось пять очков — команда занимает 13-е место.

Когда следующий матч «Барселоны»

Следующий матч «Барселона» проведёт уже 16 сентября 2026 года— каталонцы дома сыграют с «Расингом» в шестом туре Ла Лиги.

«Леванте» в этот же день примет «Атлетик» из Бильбао.

Где посмотреть голы и обзор матча «Леванте» — «Барселона»

Матч «Леванте» — «Барселона» уже завершён. Видеозаписи всех шести голов и лучшие моменты встречи доступны на российских спортивных площадках группы «Матч», где публиковались фрагменты игры.

«Леванте» — «Барселона»: главное о матче

Какой счёт матча «Леванте» — «Барселона»?

«Барселона» победила со счётом 4:2.

Кто забил голы в матче «Леванте» — «Барселона»?

У «Барселоны» забили Хави Эспарт, Ламин Ямаль — дважды — и Карим Адейеми. У «Леванте» отличились Иван Ромеро и Рохер Бруге.

Кто стал лучшим игроком матча?

Главным героем встречи стал Ламин Ямаль: он оформил дубль, забив на 19-й и 48-й минутах.

Где прошёл матч?

Встреча состоялась 13 сентября 2026 года на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии.