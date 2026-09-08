Life.ru стал вторым СМИ Дзена по визитам и вошёл в топ-4 по охвату

Life.ru закрепился среди лидеров российских СМИ в Дзене сразу по двум итоговым рейтингам за август 2026 года. По количеству визитов издание заняло второе место, а по охвату аудитории — четвёртое.

Согласно собственному рейтингу Дзена за прошлый месяц, материалы Life.ru собрали 136 019 601 визит. Это второй результат среди российских СМИ. Выше оказался только РИА Новости — 158,3 млн визитов.

Life.ru — №2 среди СМИ Дзена по итогам месяца: контент издания собрал более 136 млн визитов.

Следом за Life.ru расположились «Известия» со 111,9 млн визитов, «Комсомольская правда» — со 105,2 млн и Газета.Ru — со 105,1 млн. В первую десятку также вошли ТАСС, «Московский комсомолец», «Вести», RT на русском и NEWS.ru.

Высокие позиции Life.ru подтверждают и данные совместного проекта Дзен × Mediascope, где издания оцениваются уже по другой метрике — охвату аудитории.

По итогам августа Life.ru занял четвёртое место с охватом 14 584 035. Выше расположились РИА Новости — 15,57 млн, «Известия» — 15,22 млн и ТАСС — 15,14 млн.

При этом эксклюзивный охват Life.ru составил почти 13,4 млн, а по сравнению с предыдущим периодом издание поднялось на одну позицию.

Life.ru вошёл в топ-4 СМИ Дзена по охвату аудитории в августе 2026 года — 14,58 млн.

Таким образом, Life.ru входит в число лидеров Дзена сразу по двум ключевым показателям. В рейтинге самой платформы издание занимает второе место по количеству визитов за месяц, а в исследовании Дзен × Mediascope — четвёртое по охвату аудитории.

Отдельно Дзен оценивает и медиахолдинги. News Media Holding, в состав которого входит Life.ru, входит в пятёрку крупнейших медиагрупп платформы.