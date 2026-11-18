Лимит 20 банковских карт с 2027 года: что изменится и заблокируют ли старые карты Оглавление Что изменится с 1 сентября 2027 года Заблокируют ли банковские карты, которые уже открыты Какие карты попадут в единый реестр Что делать, если у вас больше 20 карт Зачем банкам ИНН и какие данные увидит НСПК Как будет работать перевыпуск карты Почему ограничение вводят и поможет ли оно против мошенников Частые вопросы о лимите 20 банковских карт Что важно знать о сроках и регулировании С 1 сентября 2027 года банки начнут проверять лимит в 20 карт. Что будет со старыми картами, как работает единый реестр, учитываются ли карты разных банков и зачем нужен ИНН. С 1 сентября 2027 года в России начнут действовать новые правила учёта банковских карт. Лимит составит 20 карт на человека во всех банках, однако ранее выпущенные карты автоматически блокировать не будут. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 1 сентября 2027 года российские банки будут проверять через единый реестр, сколько платежных карт уже оформлено на человека. Общий лимит — 20 карт во всех банках. Самое важное для тех, у кого карт больше: ранее выданные карты автоматически не заблокируют. Ограничение касается оформления новых карт, пояснил Банк России 17 ноября 2026 года.

Для учёта создаётся единая система учёта платёжных карт (ЕСУПК). До начала проверок банки должны передать в неё сведения о действующих картах. Оператор — Национальная система платёжных карт (НСПК). Разбираемся, какие данные попадут в реестр, что делать при превышении лимита и как могут повлиять новые правила на перевыпуск и оформление карт для семьи.

Что изменится с 1 сентября 2027 года

С указанной даты, прежде чем оформить клиенту очередную платежную карту, банк должен будет обратиться в единую систему учета. Проверка охватит карты, оформленные на одного человека в разных кредитных организациях. То есть десять карт в одном банке и десять в другом — это общий лимит из двадцати, а не две самостоятельные квоты.

Если у клиента уже двадцать карт, оформить двадцать первую по общему правилу нельзя. В официальной формулировке ЦБ отдельно сказано, что в новой карте откажут, если у человека больше двадцати карт; при этом установленный законом предел — двадцать. До запуска процедуры не стоит считать, что существует разрешённая «двадцать первая» карта: практику применения нужно соотносить с нормой закона и разъяснениями своего банка.

Банки России с 1 сентября 2027 года будут проверять количество платёжных карт клиента через единый реестр. Новые ограничения распространяются на карты разных банков, но не устанавливают лимит на количество банковских счетов. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Заблокируют ли банковские карты, которые уже открыты

Нет. Банк России прямо указал: уже выданные карты продолжат действовать после 1 сентября 2027 года, даже если их количество превышает двадцать. Это означает, что человек с 22 или 25 действующими картами не обязан считать, что все «лишние» перестанут работать автоматически в день запуска системы.

Однако сохранение действующей карты и получение нового платежного инструмента — разные ситуации. Если карта потеряна, срок её действия истёк или нужно заменить пластик, потребуется уточнять процедуру в банке. В регламенте предусмотрено направление сведений и о картах, выпущенных взамен прежних; возможность конкретного перевыпуска при превышенном лимите нельзя обещать без проверки правил банка и актуальных разъяснений регулятора.

Какие карты попадут в единый реестр

В систему будут передаваться сведения о платежных картах физических лиц, которыми можно пользоваться для переводов денежных средств. Согласно опубликованным указаниям ЦБ, перечень данных включает номер карты, её вид и ИНН владельца. После прекращения использования карты банк должен сообщить об этом оператору системы.

В сообщении ЦБ и опубликованных регламентах не говорится о сборе в этом реестре истории покупок, сумм переводов или остатков на счетах. ЕСУПК — система учёта карт, а не универсальная база всех расходов граждан.

Какие банковские карты учитываются в лимите 20 карт с 2027 года: дебетовые, кредитные, виртуальные и дополнительные. Как работает единый реестр, учитываются ли карты разных банков и почему СБП не считается отдельной картой. Инфографика © Life.ru

Что делать, если у вас больше 20 карт

Сначала проверьте действующие карты во всех банках — не только те, что лежат в кошельке, но и виртуальные продукты в приложениях. Карта, которую вы давно не используете, может оставаться активной. Если ненужный продукт действительно можно закрыть, обратитесь в банк и уточните, что прекращено именно использование карты и сведения переданы для актуализации учёта.

Немедленно закрывать карты только из-за приближения 1 сентября 2027 года не требуется: ЦБ специально оговорил сохранение ранее выпущенных карт. Но если планируете новую карту, замены или семейные продукты, разумно заранее проверить число действующих карт и условия конкретного банка.

Зачем банкам ИНН и какие данные увидит НСПК

ИНН нужен, чтобы корректно сопоставлять карты одного человека, выданные разными банками, включая случаи совпадающих имён или изменения паспортных данных. Сбором и обработкой сведений для ЕСУПК занимается НСПК как оператор системы; банки получают доступ к предусмотренным проверкам. В официальном сообщении ЦБ перечислены номер и вид карты и ИНН клиента.

Если банк попросит подтвердить ИНН, следует делать это через его официальное приложение, отделение или проверенные каналы связи. Не переходите по ссылкам из неожиданных сообщений «срочно подтвердить 20 карт»: новая система не отменяет обычные правила защиты персональных данных и платежных реквизитов.

Единый реестр банковских карт позволит учитывать платёжные карты одного человека в разных банках. Для сопоставления сведений используется ИНН владельца, а данные о покупках и остатках на счетах в реестр не включаются. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Как будет работать перевыпуск карты

Опубликованный порядок предусматривает передачу сведений о новой карте, в том числе выданной взамен прежней. Поэтому клиенту с двадцатью и более картами важно заранее выяснить, как банк оформляет замену — сохраняется ли прежний карточный номер, когда закрывается старый инструмент и какая проверка проводится. Делать универсальный вывод о свободном перевыпуске при превышении лимита сейчас нельзя.

Почему ограничение вводят и поможет ли оно против мошенников

Ограничение принято в рамках борьбы с дропперством — массовым оформлением банковских карт для передачи третьим лицам, которые используют их для транзита и обналичивания похищенных денег. Централизованная проверка должна затруднить выпуск большого числа карт на одного человека.

При этом эксперты, опрошенные «Коммерсантом», сомневаются, что одна лишь квота существенно снизит мошенничество: злоумышленники используют не только пластиковые карты, но и переводы по реквизитам и другие инструменты. Поэтому лимит — часть антифрод-мер, а не гарантия исчезновения финансового обмана.

Частые вопросы о лимите 20 банковских карт

Когда заработает лимит 20 карт?

С 1 сентября 2027 года банки начнут проверять количество карт перед выдачей новых. До этой даты сведения о действующих картах должны поступить в единый реестр.

Старые карты заблокируют, если их больше 20?

Нет. Банк России прямо сообщил, что ранее оформленные карты продолжат действовать даже при превышении лимита.

Можно ли иметь 20 карт в каждом банке?

Нет. Лимит общий для карт одного человека во всех банках суммарно.

Есть ли ограничение пять карт в одном банке?

Ограничение в пять карт в одном банке было исключено из антифрод-пакета при доработке законопроекта. Общий лимит двадцать сохранён.

Попадут ли в реестр мои покупки и остатки денег?

Опубликованные правила ЕСУПК предусматривают сведения о номере и виде карты и ИНН владельца, а не историю операций или суммы на счетах.

Что будет с кредитной картой?

Учитывается статус платежной карты. Отдельного автоматического исключения только потому, что карта кредитная, в сообщении ЦБ нет.

Считается ли виртуальная карта?

В опубликованных материалах нет общего освобождения всех виртуальных карт. Уточните у банка, является ли конкретный продукт отдельной платежной картой.

Нужно ли закрывать лишние карты до сентября 2027 года?

Не обязательно: ранее выпущенные карты не блокируют автоматически. Но для выдачи новых карт или замены старых полезно заранее проверить перечень активных продуктов.

Что делать, если банк ошибочно насчитал лишнюю карту?

Запросите у банка перечень учитываемых продуктов, статус закрытия и порядок исправления сведений в ЕСУПК. Сохраняйте обращение и ответ банка.

Что важно знать о сроках и регулировании

Нормативная основа системы — Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и указания Банка России № 7459-У от 29 сентября 2026 года и № 7467-У от 30 сентября 2026 года. Оба документа официально опубликованы 17 ноября 2026 года. Они устанавливают порядок ведения реестра и сроки направления сведений банками.

Вопросы о возможных дополнительных санкциях из-за отсутствия ИНН в 2028 году рассматриваются в отдельных законодательных инициативах и не равны автоматической блокировке карт по правилу «20 штук». Эти темы нельзя объединять в один действующий запрет без проверки принятой редакции соответствующего закона.

Авторы Александра Новоселова