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Опубликовано 2 октября, 20:01

Логины, почта и хеши паролей: Данные миллионов игроков Minecraft выставили в даркнете

SHOT: Данные 18 млн игроков Minecraft могли попасть в руки хакеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / omihay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / omihay

Данные до 18 млн игроков Minecraft могли оказаться в распоряжении хакеров и попасть на продажу в даркнет. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на информацию с подпольных форумов.

Там практически одновременно появились два объявления о продаже крупных баз. Автор одного утверждает, что располагает 18 млн записей, второго — девятью миллионами.

В качестве доказательства продавцы приложили образцы данных. Однако эксперты выяснили, что оба сэмпла, вероятно, представляют собой один и тот же массив из тысячи записей, собранных всего с трёх серверов Minecraft.

В выборке обнаружились логины игроков, адреса электронной почты и в некоторых случаях хеши паролей. При этом подтвердить заявленный продавцами масштаб базы пока невозможно.

Специалисты допускают, что речь может идти не о прямом взломе инфраструктуры Minecraft или Mojang. Базу могли собрать из уже известных утечек, а также данных, похищенных вредоносными программами-инфостилерами. На это указывает в том числе присутствие части адресов электронной почты в прежних сливах.

Разработчики Minecraft пока публично не комментировали сообщения о возможной утечке. До подтверждения происхождения базы утверждать, что были скомпрометированы именно 18 млн аккаунтов игры, нельзя.

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Ранее Life.ru писал, что одинаковые пароли на разных сервисах резко повышают риски после любой утечки: злоумышленники автоматически проверяют уже скомпрометированные логины и пароли на других площадках.

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Никита Никонов
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