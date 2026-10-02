Логины, почта и хеши паролей: Данные миллионов игроков Minecraft выставили в даркнете

Данные до 18 млн игроков Minecraft могли оказаться в распоряжении хакеров и попасть на продажу в даркнет. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на информацию с подпольных форумов.

Там практически одновременно появились два объявления о продаже крупных баз. Автор одного утверждает, что располагает 18 млн записей, второго — девятью миллионами.

В качестве доказательства продавцы приложили образцы данных. Однако эксперты выяснили, что оба сэмпла, вероятно, представляют собой один и тот же массив из тысячи записей, собранных всего с трёх серверов Minecraft.

В выборке обнаружились логины игроков, адреса электронной почты и в некоторых случаях хеши паролей. При этом подтвердить заявленный продавцами масштаб базы пока невозможно.

Специалисты допускают, что речь может идти не о прямом взломе инфраструктуры Minecraft или Mojang. Базу могли собрать из уже известных утечек, а также данных, похищенных вредоносными программами-инфостилерами. На это указывает в том числе присутствие части адресов электронной почты в прежних сливах.

Разработчики Minecraft пока публично не комментировали сообщения о возможной утечке. До подтверждения происхождения базы утверждать, что были скомпрометированы именно 18 млн аккаунтов игры, нельзя.

Ранее Life.ru писал, что одинаковые пароли на разных сервисах резко повышают риски после любой утечки: злоумышленники автоматически проверяют уже скомпрометированные логины и пароли на других площадках.