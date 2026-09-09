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Опубликовано 9 сентября, 15:22

«Доля» за выбитые зубы: в Уганде задержали участников шокирующего видео

Уличная банда пугала Уганду выбитыми зубами и угрозами врачам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полиция Уганды задержала восемь человек после появления в соцсетях видео, участники которого якобы хвастались нападениями на прохожих и требовали от стоматологов делиться деньгами за лечение пострадавших. Об этом сообщила полиция Кампалы.

На записи группа примерно из шести молодых людей рассказывает о нападениях, в ходе которых жертвам якобы ломали челюсти и выбивали зубы. Кроме того, участники ролика требуют от стоматологов отдавать им часть заработка с лечения таких пациентов и угрожают медикам насилием в случае отказа.

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Операцию провели 8 сентября в спортзале Gojo Gym в районе Намунгоне в Кампале. Там силовики задержали восемь человек. Четверых из них, по предварительным данным, следователи опознали среди участников вирусного видео.

Правоохранители предполагают, что спортзал мог использоваться группой как место встреч под видом занятий боксом. Задержанных также проверяют на возможную причастность к грабежам, взломам домов, кражам телефонов, использованию опасного оружия и незаконному хранению наркотических веществ.

У части подозреваемых во время задержания обнаружили вещества, которые полиция считает предположительно наркотическими. Все восемь находятся под стражей в ожидании дальнейших процессуальных действий.

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Полиция продолжает искать остальных людей, попавших на видео, а также возможных потерпевших. Жителей Кампалы попросили сообщить правоохранителям любую информацию, которая поможет установить участников предполагаемых нападений.

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Марина Фещенко
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