Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что помог оппозиционерке Светлане Тихановской деньгами при её отъезде из страны, а впоследствии помиловал её супруга Сергея ради их детей. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью французскому журналу Le Point, фрагменты которого опубликовало агентство БелТА.

По словам Лукашенко, Тихановская обращалась с просьбой об освобождении мужа в том числе к президенту США Дональду Трампу. Белорусский лидер напомнил, что ранее также содействовал её выезду за границу.

«Она просила отпустить её за границу — я ей помог. И деньгами помог, и вывез. Попросила мужа отпустить — бери», — рассказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что пошёл навстречу супругам прежде всего ради их детей.

Сама Тихановская ранее подтверждала получение денег перед отъездом из Белоруссии в 2020 году. Вместе с тем она утверждала, что покинула страну под давлением. По её словам, полученные 15 тысяч евро впоследствии были направлены на помощь освобождённым заключённым.

Напомним, в июне 2025 года Лукашенко помиловал 14 заключённых после визита в Минск спецпосланника президента США Кита Келлога. Среди вышедших на свободу оказался и Сергей Тихановский, проведший за решёткой более пяти лет.