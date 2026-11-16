Министр культуры России Ольга Любимова и президент Китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюн представили в китайском Шэньчжэне трейлер приключенческого боевика «Чёрный шёлк» — продолжения российско-китайского фильма «Красный шёлк». Презентация состоялась в рамках рабочего визита главы Минкультуры РФ в КНР, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель руководителя Государственного управления по делам кинематографии КНР Мао Юй и генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Действие «Чёрного шёлка» разворачивается в Шанхае 1930-х годов. По сюжету в город доставляют загадочный груз под кодовым названием «Чёрный шёлк», за которым начинают охоту разведки сразу нескольких стран. Героям предстоит распутать международную интригу, в которой переплетаются шпионаж, опасные задания и борьба за секретные сведения.









К своим ролям вернутся Милош Бикович, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Одним из новых участников актёрского состава стал Максим Матвеев. Режиссёром картины выступает Андрей Волгин, снявший первую часть, сценарий написала Мария Нефедова.

Шэнь Хайсюн отметил, что создатели продолжения стремятся превзойти предыдущую картину по масштабам производства, сложности трюковых сцен и качеству визуальных эффектов. По его словам, зрителей ждёт приключенческий боевик с элементами детектива.

Ольга Любимова напомнила об успехе «Красного шёлка» в российском прокате. По данным Фонда кино, картина стала самым успешным фильмом в жанре истерна среди вышедших в российский прокат. Министр выразила уверенность, что продолжение также найдёт своего зрителя в России, Китае и других странах.

Во время встречи стороны обсудили и дальнейшее сотрудничество в кинематографе. По итогам работы российско-китайской подкомиссии по кино утверждены четыре совместных проекта: «Чёрный шёлк», «Меч справедливости», «Союзники» и «Забытый генерал». Любимова подчеркнула, что подписанный в мае меморандум о развитии совместного кинопроизводства уже приносит практические результаты.

Выход «Чёрного шёлка» в широкий прокат запланирован на весну 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал о планах России и Китая расширить совместное кинопроизводство и выпустить новые исторические фильмы. Тогда Ольга Любимова отмечала, что сотрудничество двух стран не ограничится уже известными проектами и в разработке находятся другие картины.