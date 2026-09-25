Любимова объявила старт приёма заявок на конкурс СМИ «Культура слова»

Министр культуры России Ольга Любимова объявила о начале приёма заявок на VII Всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2026». Старт новой конкурсной кампании она дала на полях XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

Конкурс учреждён Министерством культуры России и посвящён современным форматам освещения культурной жизни страны. Его задача — поддерживать профессиональное медиасообщество, развивать новые подходы к рассказу о культуре и усиливать роль СМИ в популяризации культурного наследия.

Подать работу могут не только редакции традиционных СМИ. К участию приглашаются индивидуальные журналисты и блогеры, авторы сетевых медиапроектов, информационные агентства, некоммерческие организации, а также пресс-службы региональных органов власти, работающих в сфере культуры.

В 2026 году работы будут оценивать в девяти номинациях. Среди них — лучшее интервью о культуре, лучшая фотография, публикация в печатном или интернет-издании, телевизионный или видеосюжет и публикация в социальных медиа. Отдельные категории предусмотрены для материалов о культуре в новых регионах, сторителлинга и коротких форматов. Также будет вручена специальная премия министра культуры России.

Такой набор номинаций позволяет участвовать в конкурсе авторам практически всех современных медиажанров — от классической журналистской статьи и интервью до короткого контента для социальных сетей.

Заявки принимаются до 30 октября 2026 года. Победителей VII Всероссийского конкурса СМИ «Культура слова» назовут в декабре.

Объявление о старте конкурса прозвучало во время XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур. В эти дни на площадках форума проходят встречи представителей культурных ведомств разных стран, презентации новых проектов и обсуждения международного сотрудничества. Ранее Ольга Любимова провела здесь переговоры с министрами культуры Катара и Палестины.