Люди, рождённые в эти даты, приносят удачу не только себе, но и окружающим. С кем выгодно дружить?

Мы привыкли считать удачу чем-то случайным: сегодня повезло, завтра нет. Но в нумерологии существует другая идея. Сторонники этой системы считают, что некоторые числа наделяют человека особой энергетикой, которая помогает ему легче находить возможности, притягивать нужные знакомства и словно оказываться в правильном месте в правильное время.

Самое интересное, что эффект распространяется не только на самого обладателя счастливого числа. Такие люди могут становиться тем самым другом, после разговора с которым приходит хорошая идея, коллегой, благодаря которому появляется выгодное предложение, или второй половинкой, рядом с которой жизнь неожиданно начинает двигаться быстрее

Рождённые 3-го числа: притягивают возможности

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тройка в нумерологии считается числом творчества, общения и расширения возможностей. Людей, рождённых 3-го числа любого месяца, часто описывают как лёгких на подъём, любопытных и способных видеть перспективу там, где остальные видят только проблему. Именно поэтому рядом с ними часто начинают происходить случайности из серии «а давай попробуем». Они знакомят между собой людей, подкидывают идеи, вытаскивают друзей на мероприятия и порой совершенно случайно запускают цепочку событий, которая заканчивается новой работой, романом или прибыльным проектом.

Рождённые 3-го числа редко воспринимают неудачу как окончательный приговор. Их способность быстро переключаться заражает и окружающих. Поэтому дружба с таким человеком может быть особенно полезна тем, кто привык долго сомневаться и боится делать первый шаг.

Рождённые 6-го числа: рядом с ними жизнь становится спокойнее

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Шестёрку связывают с Венерой, гармонией, отношениями и материальным комфортом. Люди, появившиеся на свет 6-го числа любого месяца, согласно нумерологии, часто становятся своеобразным центром притяжения для семьи и друзей. Их удача выглядит не как внезапный выигрыш, а как способность создавать вокруг себя благоприятную среду. Они умеют мирить людей, поддерживать полезные связи, замечать чужие потребности и часто оказываются рядом именно тогда, когда нужна помощь.

Считается, что шестёрки особенно хорошо влияют на личную жизнь окружающих. Через них люди знакомятся, начинают отношения, восстанавливают старую дружбу или наконец решаются поговорить о том, что давно тревожило. А ещё рядом с рождёнными 6-го числа другим часто проще почувствовать себя в безопасности. И иногда именно такое спокойствие становится главным условием для хороших решений.

Рождённые 21-го числа: открывают двери через знакомства

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

21 сводится к тройке, но в нумерологии этому числу часто приписывают ещё более выраженный социальный талант. Рождённые 21-го числа любого месяца могут годами собирать вокруг себя огромную сеть знакомств, даже не ставя перед собой такой цели. Они знают человека, который знает другого человека, который как раз сейчас ищет специалиста, покупателя, партнёра или нового сотрудника. Поэтому дружба с ними нередко превращается в череду полезных совпадений.

Именно такой человек может однажды сказать: «Кстати, я знаю, кому ты нужен», и одной фразой изменить чужую карьеру. Но их главное преимущество даже не в связях. Люди 21-го числа обычно легко считывают настроение окружающих и понимают, кого с кем стоит познакомить. В итоге их собственная удача словно начинает работать сразу на нескольких человек.

Рождённые 23-го числа: ловят шанс раньше остальных

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

23 в нумерологии сводится к пятёрке, числу движения, перемен и свободы. Людям этой даты часто приписывают способность быстро адаптироваться и видеть шанс там, где другие ещё только пытаются понять, что происходит. Такие люди могут внезапно поменять маршрут и встретить нужного человека, случайно наткнуться на выгодное предложение или первыми заметить новую тенденцию. Их жизнь часто строится не по заранее составленному плану, а через цепочку удачных импровизаций.

Для окружающих это тоже может быть полезно. Рождённые 23-го числа любого месяца редко сидят на месте и буквально втягивают друзей в движение: поездки, новые проекты, знакомства, смену работы. Именно рядом с ними чаще звучит фраза: «Я вообще не собирался туда идти, а в итоге всё изменилось».

Рождённые 24-го числа: становятся счастливым талисманом для близких

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

24 тоже сводится к шестёрке, но в эзотерических трактовках это число особенно связывают с поддержкой, семьёй и защитой. Люди, рождённые 24-го числа, часто не выглядят классическими везунчиками. Они могут не выигрывать лотереи и не находить деньги на улице. Зато удивительным образом умеют создавать удачные обстоятельства для тех, кого любят. Такой человек напомнит подать документы в последний день, отговорит от сомнительной сделки, познакомит с будущим партнёром или просто окажется рядом перед важным решением.

Тут «удача» работает через заботу и внимание. Они замечают детали, которые другие пропускают, и иногда именно благодаря этому спасают близких от ошибки или помогают вовремя воспользоваться шансом. Поэтому в нумерологии 24-е число часто воспринимают не столько как личный магнит удачи, сколько как число человека, рядом с которым другим становится легче.

С кем действительно «выгодно» дружить?

Если верить нумерологии, рождённые 3, 6, 21, 23 и 24-го числа действительно могут по-разному усиливать удачу своего окружения. Тройки дают идеи, шестёрки создают гармонию, люди 21-го открывают двери через связи, 23-го замечают возможности раньше других, а 24-го помогают не пропустить важный момент. Но даже в эзотерической логике дата рождения не превращает человека в ходячий талисман. Куда важнее то, как он распоряжается своими качествами.

Поэтому лучший «счастливый человек» рядом — не тот, кто родился в правильное число, а тот, после общения с которым у вас появляется больше сил, идей и уверенности. А если его день рождения ещё и выпадает на одну из этих пяти дат, нумерологи сказали бы, что это особенно приятное совпадение. Ранее Life.ru рассказывал, какие даты рождения как бы усложняют жизнь своим обладателям.