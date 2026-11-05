Концерт группы «Машина времени» на Кипре сорвался второй раз за год. Лидер коллектива Андрей Макаревич* сообщил, что выступление, запланированное на 6 ноября в Лимасоле, перенесли. При этом организаторы продолжали продавать билеты, несмотря на возникшие проблемы.

«Продолжали продавать билеты, спохватились только вчера. Сейчас всех предупреждают о переносе. Выглядит странно и, на мой взгляд, непорядочно», — возмутился артист в видеообращении.

По словам Макаревича*, одной из причин отмены запланированного выступления стали сложности с оформлением необходимых документов. Музыкант выразил недоумение по поводу того, что подобные проблемы возникают именно при организации концертов на Кипре.

Ранее Life.ru сообщал о проблемах на концерте Макаревича* в Риге 18 октября. Музыкант опоздал на выступление более чем на полтора часа из-за сложностей с авиасообщением на фоне угрозы беспилотников. Зрителям пришлось ждать начала концерта, при этом, как утверждал Telegram-канал, зал оказался заполнен менее чем наполовину.