«Манчестер Сити» — ПСЖ 14 октября 2026: Холанд против Сафонова, составы, где смотреть и во сколько матч Оглавление Во сколько матч «Манчестер Сити» — ПСЖ 14 октября 2026 года «Манчестер Сити» — ПСЖ: главное перед матчем Где смотреть «Манчестер Сити» — ПСЖ в России Сыграет ли Матвей Сафонов против «Манчестер Сити» Сафонов против Холанда — главная интрига для российских болельщиков Положение команд перед матчем Предполагаемые составы «Манчестер Сити» — ПСЖ Кто ещё может решить матч Очные встречи «Манчестер Сити» и ПСЖ Форма «Манчестер Сити» перед ПСЖ Форма ПСЖ перед матчем с «Сити» FAQ «Манчестер Сити» и ПСЖ сыграют 14 октября 2026 года в Лиге чемпионов. Во сколько начало, где смотреть матч в России, сыграет ли Матвей Сафонов, предполагаемые составы и положение команд. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Манчестер Сити» и ПСЖ сыграют 14 октября в центральном матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнётся в 22:00 по московскому времени. Для российского зрителя главная интрига — возможный выход Матвея Сафонова в стартовом составе парижан против Эрлинга Холанда. Life.ru собрал время начала, трансляцию, положение команд, ожидаемые составы и ключевые факты перед игрой.

Во сколько матч «Манчестер Сити» — ПСЖ 14 октября 2026 года

Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоится в среду, 14 октября 2026 года. Начало — в 22:00 мск. Игра пройдёт на «Этихаде» в Манчестере. По расписанию УЕФА это один из матчей вечернего слота второго тура.

«Манчестер Сити» — ПСЖ: главное перед матчем

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Где смотреть «Манчестер Сити» — ПСЖ в России

Прямую трансляцию матча в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра потребуется подписка. Начало эфира матча — к стартовому свистку в 22:00 мск; предматчевые студийные включения могут начинаться раньше. Текстовые обновления и статистику также будут вести крупные спортивные матч-центры.

Сыграет ли Матвей Сафонов против «Манчестер Сити»

По предварительным данным европейских и российских спортивных изданий, Матвей Сафонов ожидается в стартовом составе ПСЖ. Официальную заявку и стартовый состав клубы публикуют ближе к началу встречи, поэтому этот блок нужно сверить примерно за час до игры.

Сафонов уже играл в первом туре нынешней Лиги чемпионов: ПСЖ разгромил «Слован» 6:1. В октябре россиянин также провёл полный матч чемпионата Франции против «Ле-Мана». В Манчестере нагрузка должна быть значительно выше: «Сити» подходит к игре на серии побед, а Холанд начал сезон в очень результативном темпе.

Сафонов против Холанда — главная интрига для российских болельщиков

Эрлинг Холанд — главный адресат атак «Манчестер Сити». В первом туре Лиги чемпионов он оформил дубль в ворота «Порту», а в чемпионате Англии забивал в каждом из первых шести туров. Накануне встречи с ПСЖ норвежец отличился и в победном матче с «Ливерпулем» — 3:0.

Для Сафонова встреча с «Сити» станет одной из самых серьёзных проверок осени. Важно оценивать его игру не только по числу пропущенных мячей: после финального свистка в материал нужно вынести количество сейвов, ударов в створ, предотвращённых моментов и оценку голкипера.

Положение команд перед матчем

Обе команды начали общий этап Лиги чемпионов с побед и подошли ко второму туру с тремя очками после одной игры. ПСЖ в первом туре разгромил «Слован» 6:1 и получил разницу мячей +5. «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Порту» 2:0 — разница +2. Из-за матчей вторника позиции в общей таблице из 36 команд к вечеру 14 октября меняются, поэтому перед публикацией блока с местами лучше брать live-таблицу УЕФА или матч-центра.

Предполагаемые составы «Манчестер Сити» — ПСЖ

Официальные стартовые составы ожидаются примерно за час до матча. До их публикации можно использовать следующий ориентир:

Инфографика © Life.ru

Кто ещё может решить матч

У «Сити» помимо Холанда опасны Фил Фоден, Райан Шерки, Жереми Доку и Антуан Семеньо. ПСЖ отвечает скоростью и техникой Усмана Дембеле, Хвичи Кварацхелии, Дезире Дуэ и Феррана Торреса. При этом для парижан критично качество первой передачи из-под прессинга: если «Сити» прижмёт гостей высоко, Сафонову придётся участвовать не только в сейвах, но и в начале атак.

Очные встречи «Манчестер Сити» и ПСЖ

Команды регулярно пересекаются в Лиге чемпионов. У «Манчестер Сити» сильная домашняя статистика против парижан: в предыдущих еврокубковых встречах в Манчестере хозяева не проигрывали ПСЖ. Последняя громкая очная игра перед нынешним сезоном завершилась победой парижан 4:2 во Франции.

Эта история делает матч особенно неудобным для прогнозов: «Сити» традиционно силён на «Этихаде», а ПСЖ приезжает как действующий победитель Лиги чемпионов и команда, способная выдерживать матчи самого высокого темпа.

Форма «Манчестер Сити» перед ПСЖ

«Сити» начал сезон мощно. В первом туре Лиги чемпионов команда победила «Порту» 2:0, а перед ПСЖ разгромила «Ливерпуль» 3:0. Ключевая угроза — сочетание высокого прессинга, быстрых атак после отбора и Холанда в штрафной.

Форма ПСЖ перед матчем с «Сити»

ПСЖ открыл европейский сезон победой 6:1 над «Слованом» и подходит к поездке в Манчестер после серии удачных результатов. У команды Луиса Энрике достаточно атакующих вариантов, чтобы не превращать встречу в оборону всей командой, но именно работа без мяча и игра Сафонова могут стать решающими.

FAQ

Когда матч «Манчестер Сити» — ПСЖ?

14 октября 2026 года.

Во сколько начало?

В 22:00 по московскому времени.

Где пройдёт матч?

На стадионе «Этихад» в Манчестере.

Где смотреть в России?

Прямая трансляция доступна в Okko по подписке.

Сыграет ли Матвей Сафонов?

По предварительным данным, Сафонов ожидается в стартовом составе ПСЖ.

Сколько очков у команд перед вторым туром?

Обе команды взяли по три очка в первом туре: ПСЖ победил «Слован» 6:1, «Манчестер Сити» — «Порту» 2:0.

Авторы Александра Новоселова