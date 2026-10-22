Мариинка выйдет за пределы сцены: Опера и балет появятся на городских медиафасадах

Мариинский театр намерен знакомить новую аудиторию с оперой и балетом через городские цифровые экраны и материалы о закулисной жизни. Соглашение о партнёрстве подписали в Санкт-Петербурге при участии художественного руководителя — директора театра Валерия Гергиева и главы медиахолдинга МАЕР Константина Майора.

Гергиев считает, что произведения великих предшественников должны чаще встречаться с современным зрителем, в том числе молодым.

«И то, что создавали величайшие наши предшественники, не должно пылиться в библиотеках. Это должно выходить в люди, в том числе к молодёжи. Да, тут поработать надо. В том числе и нам. И это будет сделано», — подчеркнул он.

Одним из способов привлечь зрителей станут цифровые медиафасады и общественные пространства — это позволит искусству выйти за пределы сцены.