Мариуполь и три округа ДНР оказались обесточены из-за аварии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Мариуполь и несколько прилегающих муниципальных округов Донецкой Народной Республики остались без электроснабжения из-за аварийной ситуации в региональной энергосистеме. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.
Отключение затронуло Мариуполь, Новоазовский и Володарский муниципальные округа, а также ряд населённых пунктов Тельмановского муниципального округа.
В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего и принимают меры для устранения аварии. Восстановительные работы уже ведутся.
В региональном Минэнерго уточнили, что подачу электричества потребителям будут возвращать по мере появления технической возможности. Сроки полного восстановления энергоснабжения пока не называются.
Ранее Life.ru сообщал о частичном отключении электричества сразу в трёх районах Донецка. Перебои с электроснабжением затронули часть жителей города.