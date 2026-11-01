Мариуполь и несколько прилегающих муниципальных округов Донецкой Народной Республики остались без электроснабжения из-за аварийной ситуации в региональной энергосистеме. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Отключение затронуло Мариуполь, Новоазовский и Володарский муниципальные округа, а также ряд населённых пунктов Тельмановского муниципального округа.

В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего и принимают меры для устранения аварии. Восстановительные работы уже ведутся.

В региональном Минэнерго уточнили, что подачу электричества потребителям будут возвращать по мере появления технической возможности. Сроки полного восстановления энергоснабжения пока не называются.