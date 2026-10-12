Маша и Витя против мошенников: В московских школах начали показывать новый мультсериал Оглавление «Пришли пять тысяч — получишь новый скин» «Не дадим сдать экзамены»: мошенник может представиться даже директором школы Для младших — мультфильм. Для старших — истории, где одна ошибка меняет всю жизнь Почему детям недостаточно сказать: «Не разговаривай с незнакомцами» «Нам важно, чтобы ребёнок знал, к кому прийти» Life побывал на уроке, где московских школьников учат распознавать мошенников до того, как станет поздно. Обложка © Life.ru

Одному школьнику предложили купить «новый скин» за пять тысяч рублей. Другой позвонили якобы из-за блокировки сим-карты — и почти два часа не отпускали от телефона. Третьему от имени администрации школы написали, что без логина и пароля от mos.ru его не допустят к экзаменам. Life побывал на уроке, где московских школьников учат распознавать мошенников до того, как станет поздно.

— Почти два часа! — вспоминает школьница Кира Колнинова.

Ей позвонили незнакомцы и сообщили о якобы грозящей блокировке сим-карты. С такой схемой девочка столкнулась впервые и сначала поверила, что разговор настоящий.

Кира задавала вопросы. Собеседники находили ответы. Разговор становился всё длиннее, а история — всё убедительнее.

Переломный момент наступил, когда у школьницы попросили код.

— Я очень сильно испугалась. Я позвонила маме. Она меня вразумила, и мы закончили разговор, — рассказывает Кира.

История закончилась хорошо. Но именно такие ситуации сегодня разбирают с детьми в московских школах — не языком скучных памяток про «цифровую грамотность», а на примерах, максимально похожих на то, что действительно может произойти после звонка, сообщения в мессенджере или прямо во время компьютерной игры.

«Пришли пять тысяч — получишь новый скин»

У младших школьников теперь свои герои — Маша и Витя.

Первую серию мультсериала об интернет-мошенниках показали московским школьникам. Всего в проекте шесть эпизодов. Герои — такие же дети, со знакомыми школьникам интересами и проблемами, а в основу сюжетов положены ситуации, в которых ребёнку нужно понять: человек по ту сторону экрана действительно хочет помочь или пытается им манипулировать.

Мультсериал стал частью большой программы, которую Правительство Москвы совместно с правоохранительными органами запустило в конце 2025 года. Она охватывает все столичные школы и колледжи.

— Мы также в рамках этого проекта учим детей правильно вести себя в мессенджерах, в соцсетях и в онлайн-играх, — рассказала Ирина Каклюгина, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы.

После просмотра мультфильм не выключают со словами «урок окончен». Учитель обсуждает сюжет вместе с классом: где именно появился первый тревожный сигнал, какие слова должны были насторожить героя, к чему могла привести ошибка и что надо было сделать вместо этого.

Потому что иногда красный флаг выглядит совсем не как подозрительный звонок из «банка».

Ученик школы №1593 Виктор Смирнов рассказывает, что мошенники добрались до него прямо в игре.

— Приходит сообщение, что там новый скин. Я сразу удалил, потому что понял, что это мошенники. Нужно было прислать пять тысяч. Я сразу понимаю: деньги могут просить только мошенники, и всё.

Как школьников учат распознавать ловушки мошенников& Видео © Life.ru

Для взрослого такая схема может выглядеть примитивной. Для ребёнка редкий предмет в любимой игре — совсем другая история. Именно поэтому задача урока — не заставить детей выучить список мошеннических схем. Список всё равно устареет. Их учат узнавать сам механизм: тебя торопят, пугают, обещают что-то слишком привлекательное, требуют деньги, пароль или код — значит, нужно остановиться и позвать взрослого.

«Не дадим сдать экзамены»: мошенник может представиться даже директором школы

Иногда злоумышленники используют то, чего школьник действительно боится.

Учитель английского языка московской школы №1571 Кристина Пименова вспоминает историю своего ученика. Подростку начали писать и звонить в мессенджере люди, представившиеся администрацией школы.

Сообщение звучало убедительно: якобы нужно срочно подтвердить данные через mos.ru и отправить логин и пароль, иначе школьника не допустят к экзаменам.

Подросток испугался.

Но вместо того чтобы выполнить требование, вспомнил разговоры с учителями и подошёл к Пименовой.

— Я сказала: «Нет, естественно, это мошенники, давай быстро блокировать». Мы заблокировали, он успокоился. Сообщили родителям, — рассказывает педагог.

И это не единственный случай, когда школьные уроки безопасности помогли избежать беды. Ирина Каклюгина приводит ещё один пример: две московские восьмиклассницы познакомились с ребятами в мессенджере, начали переписываться и сообщили им в том числе свои персональные данные. После этого с девочками связались незнакомцы и начали угрожать им и шантажировать. Но школьницы узнали ситуацию.

— Девочки не растерялись, они вспомнили, что это очень похоже на сценарий сюжета, который они видели на уроке разговора о важном, — рассказала Каклюгина.

Восьмиклассницы сообщили об угрозах классному руководителю. Информация дошла до семьи, которая обратилась в правоохранительные органы. Для организаторов проекта это один из самых важных результатов: ребёнок не просто запомнил правила, а сумел воспользоваться ими в реальной жизни.

— Для нас очень важно, чтобы ребёнок не только мог распознать угрозу, но чтобы он и мог правильно на неё отреагировать, — подчёркивает Ирина Каклюгина.

Именно это, объясняют педагоги, они пытаются сделать привычной реакцией ребёнка.

Не бояться признаться: мне написал странный человек.

Не думать: «Я уже ответил, теперь меня будут ругать».

Не пытаться самостоятельно исправить ситуацию, если уже отправил какие-то данные или вступил в переписку.

А прийти к родителю или учителю как можно раньше.

Для младших — мультфильм. Для старших — истории, где одна ошибка меняет всю жизнь

С подростками разговор уже другой.

Им показывают документальный фильм «Предательство». Это истории молодых людей, попавших под влияние вербовщиков в Интернете и совершивших преступления, в том числе террористического характера. Фильм основан на реальных историях и рассказывает о последствиях решений, которые героям сначала могли казаться совсем не такими страшными. Показы фильма в рамках «Разговоров о важном» проходили в образовательных учреждениях по всей стране.

Ученик школы №1593 Евгений Козлобаев признаётся: больше всего его зацепило именно то, насколько обычными выглядят герои этих историй.

— Обычные, как я, ровесники. Обычные судьбы, дети, подростки, у которых были все перспективы. Кто-то преуспевал в учёбе, спорте, кто-то был талантливый, участвовал в конкурсах. Один неправильный выбор, одна ошибка приводила к катастрофе — и для окружающих, и для него самого.

И это, пожалуй, самая неприятная часть разговора о безопасности в Интернете.

Человек, который пытается втянуть подростка в преступление, вовсе не обязательно начинает разговор словами «сделай что-то незаконное».

Сначала может быть небольшая просьба. Лёгкий заработок. Простое задание. Потом — ещё одно. А когда подросток понимает, куда попал, в ход могут идти давление, угрозы и шантаж.

В МВД предупреждают: именно подростки всё чаще становятся мишенью людей, которые под видом заработка, помощи или решения якобы возникших проблем пытаются склонить их к преступлению.

— Им предлагают деньги или запугивают уголовными преследованиями за якобы совершенные преступления, — объясняет Ирина Волк, помощник министра внутренних дел РФ и официальный представитель МВД России.

По приведённой Волк статистике, за восемь месяцев число несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, совершивших преступления или ставших их соучастниками, увеличилось на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Причём речь уже не только о похищенных деньгах или украденных паролях. Подростков могут склонять к поджогам объектов инфраструктуры, транспорта и другим опасным действиям, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

Именно такие механизмы разбирает запущенный в 2026 году проект «Выход 31» АНО «Национальные приоритеты». Его материалы рассказывают подросткам, как распознать вербовку через соцсети и мессенджеры и что делать, если злоумышленник уже начал давить или угрожать.

Важная часть этого разговора — объяснить подростку, что даже после первых опасных шагов ещё можно остановиться.

Ирина Волк напоминает о статье 31 Уголовного кодекса РФ, посвящённой добровольному отказу от преступления.

— Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца, — цитирует она положение закона.

Почему детям недостаточно сказать: «Не разговаривай с незнакомцами»

На уроках используют и короткие видеоролики. Со школьниками с экрана говорят знакомые им актёры — в том числе Гоша Куценко, Илья Кондратенко и Леон Кемстач.

По словам Ирины Каклюгиной, специально подготовленные в рамках городского проекта видеоролики посмотрели уже порядка 800 тысяч детей из московских школ и колледжей.

Расчёт понятен: фраза «никому не сообщайте код из СМС» давно превратилась почти в фоновый шум. А мошеннические сценарии становятся всё ближе к реальной жизни ребёнка.

Это уже не только звонок от человека, называющего себя сотрудником банка.

Это сообщение внутри игры.

Чат в социальной сети.

«Представитель школы».

Предложение заработать.

Просьба выполнить вроде бы безобидное задание.

Угроза, что «теперь поздно выходить из разговора».

Поэтому урок строится не вокруг запоминания одного правильного ответа, а вокруг тренировки реакции: заметить давление — остановиться — проверить информацию — обратиться к взрослому.

«Нам важно, чтобы ребёнок знал, к кому прийти»

Директор школы №1593 Мария Ледовская говорит, что такие занятия проходят в рамках цикла «Разговоры о важном».

Для третьих-четвёртых классов сложные ситуации моделируют Маша и Витя. Дети вместе с классным руководителем разбираются, где герои ошиблись и как следовало поступить.

Со старшими говорят жёстче.

— Фильм «Предательство» достаточно серьёзный, тяжёлый. Иногда кажется, что эта ситуация где-то далеко и с тобой она никогда не произойдёт. А когда смотришь фильм, понимаешь: оно вот оно, здесь, рядом, — говорит Ледовская.

Но главный результат таких занятий директор видит даже не в том, сколько схем мошенничества смогут перечислить школьники.

— Наши ребята научились доверять учителям, рассуждать. И я очень надеюсь, что, если не дай бог возникнет какая-то ситуация, они смогут и будут знать, к кому прийти, с кем поделиться и у кого попросить помощь.

Ту же мысль подчёркивают и в МВД: даже если ребёнок уже начал общаться с преступниками, испугался угроз или выполнил какую-то просьбу, молчание и попытка разобраться самостоятельно могут только усугубить ситуацию.

— Главное вовремя остановиться и обратиться со своими вопросами и сомнениями к опытным людям, родителям, учителям, сотрудникам правоохранительных органов, — призывает Ирина Волк.

И проблема действительно не теоретическая.

По данным ГУ МВД России по Москве, озвученным в сентябре 2026 года, с начала года жертвами дистанционных мошенников в столице стали 240 несовершеннолетних — примерно на 8% больше, чем за сопоставимый период годом ранее.

Поэтому, возможно, самая полезная фраза, которую ребёнок может вынести с такого урока, звучит даже не как «никому не сообщай пароль».

Она гораздо проще:

Если что-то пошло не так — не оставайся с этим один.