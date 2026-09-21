Матрасы на 30 млн: Под Владимиром накрыли подпольное производство известного бренда
Во Владимирской области изъяли более 400 контрафактных матрасов
Во Владимирской области пресекли работу подпольного производства матрасов, которые, по версии следствия, выпускали под видом продукции известного бренда. Фигурантами уголовного дела стали шестеро жителей Ковровского округа в возрасте от 32 до 46 лет, сообщили в региональном Следкоме.
Во Владимирской области изъяли более 400 контрафактных матрасов. Видео © Telegram / СУ СК России по Владимирской области
По данным следствия, схема работала с сентября 2025 года. Производство и склады разместили в Коврове и посёлке Мелехово, где матрасы выпускали с использованием чужих товарных знаков без разрешения правообладателя.
К работе привлекли штат сотрудников, в том числе людей, ранее трудившихся у владельца бренда. Товар рекламировали в интернете, а параллельно для маскировки выпускали продукцию под собственными наименованиями.
Во время обысков более чем по десяти адресам правоохранители обнаружили свыше 400 матрасов, оборудование и материалы для производства, документы и компьютерную технику. Кроме того, было изъято более 15 миллионов рублей наличными. Предварительный ущерб правообладателю оценивается минимум в 30 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном использовании чужого товарного знака организованной группой. Четверым фигурантам уже предъявили обвинения и избрали меры пресечения. Расследование продолжается.
Ранее Life.ru рассказывал о задержании в Москве троих подозреваемых в продаже поддельного кофе известного бренда. При обысках полицейские нашли более тысячи упаковок контрафакта и оборудование для его фасовки.
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Обложка © Telegram / СУ СК России по Владимирской области