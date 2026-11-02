Приложение МЧС взломали 2 ноября: что за сообщения о ядерном ударе и есть ли реальная угроза Оглавление Главное за минуту Что произошло с приложением МЧС 2 ноября 2026 года Что было в фейковых сообщениях МЧС Правда ли 2 ноября была ядерная тревога в России Работают ли сирены и СМС после взлома МЧС Работает ли приложение МЧС после взлома Что делать, если пришло странное сообщение от МЧС Как отличить настоящий сигнал МЧС от фейка Кто взломал приложение МЧС Какие регионы получили фейковые сообщения Повлияла ли кибератака на настоящие экстренные предупреждения Что известно о кибератаке на МЧС к этому часу FAQ Взлом приложения МЧС 2 ноября 2026: что произошло и правда ли была ядерная угроза Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tete_escape

Приложение МЧС России взломали 2 ноября и использовали для рассылки фейковых сообщений о ядерной угрозе. Что произошло, работает ли система оповещения, можно ли доверять приложению и что делать после подозрительного push.

Mобильное приложение МЧС России в ночь на 2 ноября 2026 года подверглось массированной кибератаке. Злоумышленникам удалось отправить пользователям ложные уведомления, в том числе сообщения о якобы ядерной угрозе. МЧС официально подтвердило взлом и заявило, что распространённая через приложение информация была фейковой.

При этом государственная система оповещения населения продолжает работать штатно. По данным МЧС, атака на мобильное приложение не затронула сирены, громкоговорители, СМС-оповещения, телевидение и радио. Само приложение ведомство называет дополнительным каналом информирования.

Главное за минуту

Приложение МЧС действительно взломали?

Да. МЧС подтвердило массированную кибератаку.

Сообщение о ядерной угрозе было настоящим?

Нет. МЧС официально назвало разосланную через приложение информацию фейковой.

Была ли взломана вся система оповещения России?

Нет. Ведомство подчёркивает, что основные каналы оповещения продолжают работать штатно.

Работают ли сирены и СМС МЧС?

Да. Сирены, громкоговорители, СМС, теле- и радиовещание относятся к основным каналам и, по данным МЧС, кибератакой не затронуты.

Можно ли сейчас доверять push-уведомлениям приложения?

Подозрительное сообщение из приложения после кибератаки необходимо перепроверять по официальному сайту МЧС и основным каналам оповещения.

Приложение уже полностью восстановили?

В последнем найденном официальном сообщении МЧС говорилось, что специалисты продолжают восстанавливать штатную работу сервиса. Поэтому до отдельного подтверждения ведомства утверждать, что восстановление полностью завершено, преждевременно.

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Что произошло с приложением МЧС 2 ноября 2026 года

Кибератака произошла в ночь на 2 ноября. МЧС сообщило, что злоумышленники получили возможность рассылать через мобильное приложение ложную информацию населению.

Ведомство начало устранять уязвимость и восстанавливать нормальную работу сервиса.

Параллельно сообщения с похожим содержанием фиксировались на некоторых региональных ресурсах и каналах оперативного информирования. СМИ сообщали о таких эпизодах в нескольких регионах России.

Что было в фейковых сообщениях МЧС

Пользователи сообщали о push-уведомлениях, в которых утверждалось, что по российским регионам якобы запущены ядерные боеголовки. В сообщениях также содержались призывы запасаться продуктами и искать укрытие.

МЧС подтвердило, что злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации. Никакого подтверждения описанной в этих push-уведомлениях ядерной угрозы ведомство не давало.

Правда ли 2 ноября была ядерная тревога в России

Нет оснований считать взломанное push-уведомление подтверждением реальной ядерной тревоги.

После кибератаки МЧС отдельно заявило, что государственная система оповещения населения функционирует штатно, а взлом мобильного приложения не оказал на неё влияния.

Именно это важно отличать:

приложение МЧС — один из дополнительных способов получать информацию;

система оповещения населения — более широкая инфраструктура, включающая сирены, громкоговорители, СМС, теле- и радиовещание.

Кибератака на приложение, согласно официальной позиции МЧС, эту инфраструктуру не нарушила.

Работают ли сирены и СМС после взлома МЧС

Да. По состоянию на 2 ноября МЧС сообщает о штатной работе системы оповещения.

Основными каналами ведомство называет:

региональные и муниципальные системы оповещения;

сирены;

громкоговорители;

СМС-рассылку через сети связи;

телевидение;

радио.

Мобильное приложение МЧС является дополнительным вспомогательным сервисом.

Поэтому единичный подозрительный push в приложении не следует приравнивать к срабатыванию всей государственной системы предупреждения.

Работает ли приложение МЧС после взлома

В официальном сообщении МЧС, опубликованном утром 2 ноября, говорилось, что специалисты принимают меры для восстановления штатной работы приложения.

Отдельные региональные СМИ позднее сообщали о восстановлении доступа к сервису, однако в найденной на момент подготовки этого материала федеральной публикации МЧС нет отдельного сообщения о полном завершении восстановительных работ.

Поэтому безопасная формулировка на данный момент такая:

основная система оповещения работает штатно; восстановлением приложения после кибератаки занимались специалисты МЧС.

Что делать, если пришло странное сообщение от МЧС

Если после взлома приложения на телефон приходит необычный или пугающий push, не стоит ориентироваться только на него.

1. Проверьте официальный сайт МЧС

При реальном чрезвычайном событии информация публикуется по официальным каналам ведомства.

2. Проверьте официальные аккаунты МЧС

Само ведомство после кибератаки призвало доверять официальному сайту и подтверждённым аккаунтам МЧС в социальных сетях.

3. Обратите внимание на другие каналы оповещения

Если одновременно работают сирены, приходит официальное СМС, экстренное сообщение появляется на телевидении или радио — необходимо следовать официальным инструкциям.

4. Не переходите по неизвестным ссылкам

Если подозрительное уведомление содержит внешнюю ссылку, файл или предложение что-либо скачать, не открывайте их до проверки источника.

5. Не пересылайте непроверенное сообщение

Скриншот пугающего push без пояснения, что он связан со взломом, может только расширить распространение фейка.

Как отличить настоящий сигнал МЧС от фейка

Одного универсального признака нет, особенно если злоумышленник получил доступ к официальному сервису.

Поэтому главный критерий — подтверждение по нескольким независимым официальным каналам.

Настораживать должны:

странная или нехарактерная лексика;

нецензурные выражения;

неизвестные ссылки;

просьбы скачать файл;

сообщения, которые отсутствуют на официальном сайте ведомства;

отсутствие подтверждения через основные системы оповещения.

Но необычный стиль сообщения сам по себе не является достаточным основанием игнорировать возможную реальную опасность.

Если сирены, официальные СМС, радио, телевидение или местные власти независимо сообщают об угрозе, необходимо следовать официальным инструкциям.

Кто взломал приложение МЧС

МЧС в опубликованных официальных сообщениях подтвердило сам факт кибератаки, но не назвало её организатора.

В СМИ и Telegram появлялись заявления отдельных групп о возможной причастности, однако без официального подтверждения выдавать такую версию за установленный факт нельзя.

Какие регионы получили фейковые сообщения

Сообщения о ложных уведомлениях поступали из разных частей России.

СМИ сообщали, в частности, о подобных эпизодах в Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Тульской и Челябинской областях, Пермском и Ставропольском краях, Башкирии и других регионах.

При этом точное количество пользователей, получивших фейковые push-уведомления, МЧС в опубликованных федеральных сообщениях не называло.

Повлияла ли кибератака на настоящие экстренные предупреждения

По данным МЧС — нет.

Ведомство подчёркивает, что мобильное приложение не является единственным или основным механизмом предупреждения населения.

В случае реальной чрезвычайной ситуации используются региональные и муниципальные системы, сирены и громкоговорители, сети связи, телевидение и радио.

Таким образом, взлом приложения не означает, что Россия осталась без действующей системы экстренного оповещения.

Что известно о кибератаке на МЧС к этому часу

Ночь на 2 ноября: пользователям начали поступать ложные push-уведомления.

пользователям начали поступать ложные push-уведомления. 2 ноября: МЧС официально подтвердило массированную кибератаку на приложение.

МЧС официально подтвердило массированную кибератаку на приложение. После атаки: ведомство сообщило об устранении уязвимости и восстановительных работах.

ведомство сообщило об устранении уязвимости и восстановительных работах. Утром 2 ноября: МЧС отдельно заявило, что государственная система оповещения работает штатно.

МЧС отдельно заявило, что государственная система оповещения работает штатно. К этому часу: официального подтверждения реальной ядерной угрозы нет; информация из взломанных уведомлений признана фейковой.

FAQ

Правда ли приложение МЧС взломали 2 ноября?

Да. МЧС России официально сообщило о массированной кибератаке на своё мобильное приложение.

Правда ли МЧС предупредило о ядерном ударе?

Через взломанное приложение действительно распространялись подобные сообщения, однако МЧС назвало разосланную злоумышленниками информацию фейковой.

Есть ли сейчас ядерная тревога в России?

Официальное МЧС не подтверждало угрозу, описанную в фейковых push-уведомлениях. Ведомство сообщает о штатной работе системы оповещения.

Работают ли сирены после взлома МЧС?

Да. По информации МЧС, региональные и муниципальные системы оповещения, включая сирены и громкоговорители, работают штатно.

Можно ли доверять приложению МЧС после кибератаки?

Подозрительные уведомления после атаки необходимо перепроверять по официальному сайту МЧС и другим основным каналам оповещения. МЧС сообщало о работах по восстановлению штатной работы приложения.

Где проверить настоящее сообщение МЧС?

На официальном сайте МЧС России и в подтверждённых аккаунтах ведомства. При реальной угрозе также могут использоваться сирены, громкоговорители, СМС, телевидение и радио.

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