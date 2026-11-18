Мег Райан — 65 лет: почему звезда ромкомов ушла из Голливуда и как вернулась
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19 ноября 2026 года Мег Райан исполнится 65 лет. «Когда Гарри встретил Салли», «Неспящие в Сиэтле», «Вам письмо», восьмилетняя пауза и новые проекты.
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19 ноября 2026 года Мег Райан исполнится 65 лет. В конце 1980-х и в 1990-е она превратила романтическую комедию в один из самых узнаваемых жанров Голливуда: сначала зрители познакомились с её Салли, затем — с Энни из «Неспящих в Сиэтле» и Кэтлин из «Вам письмо». После долгой паузы актриса вернулась в полнометражное кино, причём уже как режиссёр и соавтор сценария. К юбилею у неё есть и новые профессиональные новости: участие в проекте Netflix и работа в жюри кинопрограммы Tribeca. Разбираемся, почему Райан на годы отошла от съёмок, какие фильмы сделали её знаменитой и что она делает сейчас.
Когда родилась Мег Райан и как началась её карьера
Актриса родилась 19 ноября 1961 года в Фэрфилде, штат Коннектикут, США. При рождении её звали Маргарет Мэри Эмили Энни Хайра (Margaret Mary Emily Anne Hyra). Сценический псевдоним Мег Райан она взяла в начале карьеры, когда училась и пробовала себя в актёрской профессии.
В кино Райан дебютировала в картине Джорджа Кьюкора «Богатые и знаменитые» (Rich and Famous, 1981), затем снималась в дневном телесериале «Как вращается мир». Одной из заметных ранних работ стала роль Кэрол Брэдшоу в «Лучшем стрелке» (Top Gun, 1986). Но настоящий экранный образ, с которым зрители будут связывать её десятилетиями, появился несколько лет спустя.
«Когда Гарри встретил Салли»: как Мег Райан стала звездой романтических комедий
Фото © «Когда Гарри встретил Салли», режиссёр Роб Райнер, сценарист Нора Эфрон
В 1989 году вышел фильм Роба Райнера «Когда Гарри встретил Салли» по сценарию Норы Эфрон. Мег Райан сыграла Салли Олбрайт, а Билли Кристал — Гарри Бёрнса. Их герои годами спорят о том, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной, постепенно обнаруживая собственные чувства. Для Райан это стала роль, которая изменила масштаб её карьеры.
За Салли актриса получила номинацию на «Золотой глобус». В фильме также играла Кэрри Фишер — её Мари была подругой Салли. Об актёрской и сценарной карьере Фишер Life.ru подробно рассказывал в материале к 70-летию Кэрри Фишер.
Здесь сложился узнаваемый стиль Райан: быстрые реплики, ирония, неловкость в общении и героиня, которая вовсе не обязана быть безупречной. Пресса позднее закрепила за актрисой прозвище America’s Sweetheart — «любимица Америки». Это журналистское определение, а не официальный титул.
«Неспящие в Сиэтле» и «Вам письмо»: почему её дуэт с Томом Хэнксом запомнили
В «Неспящих в Сиэтле» (1993) Норы Эфрон герои Тома Хэнкса и Мег Райан большую часть истории существуют порознь. Энни Рид слышит по радио рассказ овдовевшего Сэма Болдуина и решает отыскать его. Фильм сделал ставку не на постоянные встречи героев, а на ожидание, случайности и идею судьбы. Life.ru уже вспоминал картину в обзоре украшений Tiffany & Co. в кино.
В 1998 году дуэт Райан и Хэнкса вновь появился у Эфрон — на этот раз в «Вам письмо». Она сыграла хозяйку небольшого детского книжного магазина Кэтлин Келли, он — представителя крупной сети книжных магазинов Джо Фокса. Два конкурента в реальной жизни сближаются в анонимной переписке. Именно история электронной почты сделала картину одним из символов раннего интернет-романа.
Всего Хэнкс и Райан снимались вместе в трёх художественных фильмах: «Джо против вулкана» (1990), «Неспящие в Сиэтле» (1993) и «Вам письмо» (1998). За две последние картины Райан получила ещё две номинации на «Золотой глобус» — всего у неё три номинации за полнометражные романтические комедии.
Не только ромкомы: «Французский поцелуй», «Город ангелов» и драматические роли
Фото © «Город ангелов», режиссёр Брэд Силберлинг, сценаристы Вим Вендерс, Петер Хандке, Рихард Райтингер и др.
Образ обаятельной героини романтической комедии не исчерпывает фильмографию актрисы. В «Когда мужчина любит женщину» (1994) она сыграла персонажа, столкнувшегося с алкогольной зависимостью; в военной драме «Мужество в бою» (1996) — офицера американской армии. А в триллере Джейн Кэмпион «В чужой шкуре» (In the Cut, 2003) работала с куда более мрачным материалом.
Одновременно выходили «Французский поцелуй» (1995) с Кевином Клайном, мелодрама «Город ангелов» (1998) с Николасом Кейджем и «Кейт и Лео» (2001) с Хью Джекманом. В разных жанрах Райан пыталась уходить от одного шаблона, хотя массовая аудитория продолжала прежде всего ассоциировать её с романтическими историями.
Почему романтические комедии изменились со времён Мег Райан
В «Когда Гарри встретил Салли» герои много лет проверяют дружбу разговорами и встречами; в «Неспящих в Сиэтле» сюжет запускает радиопередача; в «Вам письмо» — электронная почта, тогда ещё непривычный способ познакомиться. Эти фильмы строились на ожидании и на том, что люди узнают друг друга медленно. Сейчас средство общения уже не кажется чудом само по себе: сообщение в телефоне не заменяет характеры и драматургию. Поэтому современные авторы часто ищут другие препятствия для любви — возраст, прошлый опыт, несовпадение планов.
Райан в «Что происходит потом» использовала именно такой поворот: перед зрителем не первая влюблённость, а бывшие партнёры, которые много лет спустя пытаются понять, что между ними осталось. Это не доказательство, что ромкомы прошлого исчезли, а наглядный пример того, как один жанр способен говорить с разными поколениями.
Почему Мег Райан на годы ушла из Голливуда
Расхожий ответ, будто актриса «вдруг исчезла» из-за одного скандала или потому, что Голливуд от неё отказался, слишком упрощает историю. Её фильмография действительно стала менее насыщенной после 2000-х, но Райан работала и за пределами самого кассового сегмента индустрии. В 2015 году она сняла военную драму «Итака» (Ithaca), свой режиссёрский дебют, и появилась в ней как актриса.
Затем наступила восьмилетняя пауза между полнометражными фильмами — до 2023 года. В интервью журналу People, которое цитировали Associated Press, CNN и Los Angeles Times, Райан объясняла, что сознательно хотела уделить время другим сторонам жизни. В годы перерыва она занималась семьёй, писала, путешествовала и работала над собственными идеями. Поэтому корректнее говорить не об изгнании из кино, а об изменении приоритетов и более избирательном отношении к проектам.
Важен и другой контекст: её карьера не была линейным движением от удачных ромкомов к «провалу». Актриса играла и в драме, и в триллере, а после десятилетий работы захотела больше творческого контроля. Смена роли — из звезды студийных комедий в постановщика собственных историй — оказалась частью возвращения.
Как Мег Райан вернулась в кино в 2023 году
Фото © «Что происходит потом», режиссёр Мег Райан, сценаристы Кирк Линн, Мег Райан, Стивен Дитц
В ноябре 2023 года в американский прокат вышла романтическая комедия «Что происходит потом» (What Happens Later). Райан не только сыграла одну из двух главных ролей вместе с Дэвидом Духовны, но и поставила фильм и участвовала в написании сценария. Сюжет строится вокруг бывших возлюбленных, случайно оказавшихся в одном аэропорту из-за снегопада.
Это не попытка повторить «Неспящих в Сиэтле» буквально. Вместо молодых героев, которым всё ещё предстоит построить жизнь, зрители видят взрослых людей с прошлым, ошибками и накопленными вопросами. В беседе с Associated Press Райан рассказывала, что идея сложилась во время пандемии, а работа стала для неё способом вернуться к разговору о близости и случайных встречах.
Где Мег Райан сейчас и чем занимается в 2026 году
Фото © ТАСС / Kike RincÃ³N / Zuma
На ноябрь 2026 года у актрисы есть как минимум два подтверждённых направления работы. Netflix включил её в актёрский состав романтической комедии Good Sex, которую снимает Лина Данэм. В проекте также участвуют Натали Портман, Марк Руффало, Рашида Джонс и Трамелл Тиллман. Производство фильма анонсировали летом 2025 года; точную дату выхода на платформе официальная страница Netflix пока не называет. Приписывать ему состоявшуюся премьеру 2026 года нельзя.
Кроме того, в сентябре 2026 года Райан вошла в состав жюри Through Her Lens — программы Tribeca и Chanel по поддержке начинающих кинематографисток. Вместе с ней проекты оценивали Холли Берри, Реджина Кинг и другие представители индустрии. Речь идёт о профессиональной работе в кино, а не только о ностальгических появлениях на красной дорожке.
На 65-летие приходится и новая волна интереса к «Вам письмо»: в ноябре Warner Bros. сообщила о подготовке новой версии романтической комедии. Важно: участие Райан и Хэнкса в проекте не объявлено. Подробности о режиссёре, сценарии и дате выхода — в отдельном материале Life.ru: что известно о новой версии «Вам письмо».
Лучшие фильмы Мег Райан: что посмотреть к 65-летию
Фото © «Когда мужчина любит женщину», режиссёр Луис Мандоки, сценаристы Рональд Бэсс, Эл Фрэнкен
«Лучший стрелок» — 1986 — заметная ранняя роль Кэрол Брэдшоу
«Когда Гарри встретил Салли» — 1989 — роль Салли и первая номинация на «Золотой глобус»
«Неспящие в Сиэтле» — 1993 — романтическая история Энни и Сэма
«Когда мужчина любит женщину» — 1994 — серьёзная драматическая роль
«Французский поцелуй» — 1995 — романтическая комедия с Кевином Клайном
«Мужество в бою» — 1996 — военная драма с Дензелом Вашингтоном
«Город ангелов» — 1998 — мелодрама с Николасом Кейджем
«Вам письмо» — 1998 — анонимная переписка и дуэт с Томом Хэнксом
«Кейт и Лео» — 2001 — фантастическая романтическая история
«Что происходит потом» — 2023 — возвращение как актрисы, режиссёра и соавтора
Личная жизнь: дети Мег Райан и семья
С 1991 по 2001 год Райан была замужем за актёром Деннисом Куэйдом. Их сын Джек Куэйд тоже стал актёром — зрители знают его, в частности, по сериалу «Пацаны». В 2006 году Райан удочерила девочку Дейзи. В интервью о карьере она не раз говорила о желании сохранять пространство для семьи и для жизни вне публичного образа знаменитости.
Вместо пересказа таблоидных версий о «падении» карьеры важнее смотреть на фильмографию и слова самой актрисы: она снизила частоту съёмок, но не перестала заниматься кино.
Частые вопросы о Мег Райан
- Сколько лет Мег Райан в 2026 году?
19 ноября 2026 года ей исполнится 65 лет. До дня рождения, 13 ноября, актрисе 64 года.
- Какое настоящее имя Мег Райан?
Маргарет Мэри Эмили Энни Хайра (Margaret Mary Emily Anne Hyra). Мег Райан — её сценический псевдоним.
- Почему Мег Райан перестала сниматься?
После режиссёрского дебюта «Итака» в 2015 году она взяла длительную паузу в полнометражном кино. Сама актриса объясняла её желанием уделить время другим сторонам жизни, а не одним конкретным конфликтом со студиями.
- В каком фильме Мег Райан вернулась после восьми лет?
В романтической комедии «Что происходит потом» (What Happens Later, 2023), где сыграла с Дэвидом Духовны и выступила режиссёром и соавтором сценария.
- Снимется ли Мег Райан в новой версии «Вам письмо»?
На 13 ноября 2026 года её участие, как и участие Тома Хэнкса, официально не объявлено. Проект Warner Bros. находится на стадии разработки сценария.
- В каком новом фильме заявлена Мег Райан?
Netflix подтверждает её участие в романтической комедии Лины Данэм Good Sex с Натали Портман и Марком Руффало. Дата выхода на Netflix ещё не объявлена.