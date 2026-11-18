Мег Райан — 65 лет: почему звезда ромкомов ушла из Голливуда и как вернулась Оглавление Когда родилась Мег Райан и как началась её карьера «Когда Гарри встретил Салли»: как Мег Райан стала звездой романтических комедий «Неспящие в Сиэтле» и «Вам письмо»: почему её дуэт с Томом Хэнксом запомнили Не только ромкомы: «Французский поцелуй», «Город ангелов» и драматические роли Почему романтические комедии изменились со времён Мег Райан Почему Мег Райан на годы ушла из Голливуда Как Мег Райан вернулась в кино в 2023 году Где Мег Райан сейчас и чем занимается в 2026 году Лучшие фильмы Мег Райан: что посмотреть к 65-летию Личная жизнь: дети Мег Райан и семья Частые вопросы о Мег Райан 19 ноября 2026 года Мег Райан исполнится 65 лет. «Когда Гарри встретил Салли», «Неспящие в Сиэтле», «Вам письмо», восьмилетняя пауза и новые проекты. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / ImageSpace / Sipa USA, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

19 ноября 2026 года Мег Райан исполнится 65 лет. В конце 1980-х и в 1990-е она превратила романтическую комедию в один из самых узнаваемых жанров Голливуда: сначала зрители познакомились с её Салли, затем — с Энни из «Неспящих в Сиэтле» и Кэтлин из «Вам письмо». После долгой паузы актриса вернулась в полнометражное кино, причём уже как режиссёр и соавтор сценария. К юбилею у неё есть и новые профессиональные новости: участие в проекте Netflix и работа в жюри кинопрограммы Tribeca. Разбираемся, почему Райан на годы отошла от съёмок, какие фильмы сделали её знаменитой и что она делает сейчас.

Когда родилась Мег Райан и как началась её карьера

Актриса родилась 19 ноября 1961 года в Фэрфилде, штат Коннектикут, США. При рождении её звали Маргарет Мэри Эмили Энни Хайра (Margaret Mary Emily Anne Hyra). Сценический псевдоним Мег Райан она взяла в начале карьеры, когда училась и пробовала себя в актёрской профессии.

В кино Райан дебютировала в картине Джорджа Кьюкора «Богатые и знаменитые» (Rich and Famous, 1981), затем снималась в дневном телесериале «Как вращается мир». Одной из заметных ранних работ стала роль Кэрол Брэдшоу в «Лучшем стрелке» (Top Gun, 1986). Но настоящий экранный образ, с которым зрители будут связывать её десятилетиями, появился несколько лет спустя.

«Когда Гарри встретил Салли»: как Мег Райан стала звездой романтических комедий

Фото © «Когда Гарри встретил Салли», режиссёр Роб Райнер, сценарист Нора Эфрон

В 1989 году вышел фильм Роба Райнера «Когда Гарри встретил Салли» по сценарию Норы Эфрон. Мег Райан сыграла Салли Олбрайт, а Билли Кристал — Гарри Бёрнса. Их герои годами спорят о том, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной, постепенно обнаруживая собственные чувства. Для Райан это стала роль, которая изменила масштаб её карьеры.

За Салли актриса получила номинацию на «Золотой глобус». В фильме также играла Кэрри Фишер — её Мари была подругой Салли. Об актёрской и сценарной карьере Фишер Life.ru подробно рассказывал в материале к 70-летию Кэрри Фишер.

Здесь сложился узнаваемый стиль Райан: быстрые реплики, ирония, неловкость в общении и героиня, которая вовсе не обязана быть безупречной. Пресса позднее закрепила за актрисой прозвище America’s Sweetheart — «любимица Америки». Это журналистское определение, а не официальный титул.

«Неспящие в Сиэтле» и «Вам письмо»: почему её дуэт с Томом Хэнксом запомнили

В «Неспящих в Сиэтле» (1993) Норы Эфрон герои Тома Хэнкса и Мег Райан большую часть истории существуют порознь. Энни Рид слышит по радио рассказ овдовевшего Сэма Болдуина и решает отыскать его. Фильм сделал ставку не на постоянные встречи героев, а на ожидание, случайности и идею судьбы. Life.ru уже вспоминал картину в обзоре украшений Tiffany & Co. в кино.

В 1998 году дуэт Райан и Хэнкса вновь появился у Эфрон — на этот раз в «Вам письмо». Она сыграла хозяйку небольшого детского книжного магазина Кэтлин Келли, он — представителя крупной сети книжных магазинов Джо Фокса. Два конкурента в реальной жизни сближаются в анонимной переписке. Именно история электронной почты сделала картину одним из символов раннего интернет-романа.

Всего Хэнкс и Райан снимались вместе в трёх художественных фильмах: «Джо против вулкана» (1990), «Неспящие в Сиэтле» (1993) и «Вам письмо» (1998). За две последние картины Райан получила ещё две номинации на «Золотой глобус» — всего у неё три номинации за полнометражные романтические комедии.

Не только ромкомы: «Французский поцелуй», «Город ангелов» и драматические роли

Фото © «Город ангелов», режиссёр Брэд Силберлинг, сценаристы Вим Вендерс, Петер Хандке, Рихард Райтингер и др.

Образ обаятельной героини романтической комедии не исчерпывает фильмографию актрисы. В «Когда мужчина любит женщину» (1994) она сыграла персонажа, столкнувшегося с алкогольной зависимостью; в военной драме «Мужество в бою» (1996) — офицера американской армии. А в триллере Джейн Кэмпион «В чужой шкуре» (In the Cut, 2003) работала с куда более мрачным материалом.

Одновременно выходили «Французский поцелуй» (1995) с Кевином Клайном, мелодрама «Город ангелов» (1998) с Николасом Кейджем и «Кейт и Лео» (2001) с Хью Джекманом. В разных жанрах Райан пыталась уходить от одного шаблона, хотя массовая аудитория продолжала прежде всего ассоциировать её с романтическими историями.

Почему романтические комедии изменились со времён Мег Райан

В «Когда Гарри встретил Салли» герои много лет проверяют дружбу разговорами и встречами; в «Неспящих в Сиэтле» сюжет запускает радиопередача; в «Вам письмо» — электронная почта, тогда ещё непривычный способ познакомиться. Эти фильмы строились на ожидании и на том, что люди узнают друг друга медленно. Сейчас средство общения уже не кажется чудом само по себе: сообщение в телефоне не заменяет характеры и драматургию. Поэтому современные авторы часто ищут другие препятствия для любви — возраст, прошлый опыт, несовпадение планов.

Райан в «Что происходит потом» использовала именно такой поворот: перед зрителем не первая влюблённость, а бывшие партнёры, которые много лет спустя пытаются понять, что между ними осталось. Это не доказательство, что ромкомы прошлого исчезли, а наглядный пример того, как один жанр способен говорить с разными поколениями.

Почему Мег Райан на годы ушла из Голливуда

Расхожий ответ, будто актриса «вдруг исчезла» из-за одного скандала или потому, что Голливуд от неё отказался, слишком упрощает историю. Её фильмография действительно стала менее насыщенной после 2000-х, но Райан работала и за пределами самого кассового сегмента индустрии. В 2015 году она сняла военную драму «Итака» (Ithaca), свой режиссёрский дебют, и появилась в ней как актриса.

Затем наступила восьмилетняя пауза между полнометражными фильмами — до 2023 года. В интервью журналу People, которое цитировали Associated Press, CNN и Los Angeles Times, Райан объясняла, что сознательно хотела уделить время другим сторонам жизни. В годы перерыва она занималась семьёй, писала, путешествовала и работала над собственными идеями. Поэтому корректнее говорить не об изгнании из кино, а об изменении приоритетов и более избирательном отношении к проектам.

Важен и другой контекст: её карьера не была линейным движением от удачных ромкомов к «провалу». Актриса играла и в драме, и в триллере, а после десятилетий работы захотела больше творческого контроля. Смена роли — из звезды студийных комедий в постановщика собственных историй — оказалась частью возвращения.

Как Мег Райан вернулась в кино в 2023 году

Фото © «Что происходит потом», режиссёр Мег Райан, сценаристы Кирк Линн, Мег Райан, Стивен Дитц

В ноябре 2023 года в американский прокат вышла романтическая комедия «Что происходит потом» (What Happens Later). Райан не только сыграла одну из двух главных ролей вместе с Дэвидом Духовны, но и поставила фильм и участвовала в написании сценария. Сюжет строится вокруг бывших возлюбленных, случайно оказавшихся в одном аэропорту из-за снегопада.

Это не попытка повторить «Неспящих в Сиэтле» буквально. Вместо молодых героев, которым всё ещё предстоит построить жизнь, зрители видят взрослых людей с прошлым, ошибками и накопленными вопросами. В беседе с Associated Press Райан рассказывала, что идея сложилась во время пандемии, а работа стала для неё способом вернуться к разговору о близости и случайных встречах.

Где Мег Райан сейчас и чем занимается в 2026 году

Фото © ТАСС / Kike RincÃ³N / Zuma

На ноябрь 2026 года у актрисы есть как минимум два подтверждённых направления работы. Netflix включил её в актёрский состав романтической комедии Good Sex, которую снимает Лина Данэм. В проекте также участвуют Натали Портман, Марк Руффало, Рашида Джонс и Трамелл Тиллман. Производство фильма анонсировали летом 2025 года; точную дату выхода на платформе официальная страница Netflix пока не называет. Приписывать ему состоявшуюся премьеру 2026 года нельзя.

Кроме того, в сентябре 2026 года Райан вошла в состав жюри Through Her Lens — программы Tribeca и Chanel по поддержке начинающих кинематографисток. Вместе с ней проекты оценивали Холли Берри, Реджина Кинг и другие представители индустрии. Речь идёт о профессиональной работе в кино, а не только о ностальгических появлениях на красной дорожке.

На 65-летие приходится и новая волна интереса к «Вам письмо»: в ноябре Warner Bros. сообщила о подготовке новой версии романтической комедии. Важно: участие Райан и Хэнкса в проекте не объявлено. Подробности о режиссёре, сценарии и дате выхода — в отдельном материале Life.ru: что известно о новой версии «Вам письмо».

Лучшие фильмы Мег Райан: что посмотреть к 65-летию

Фото © «Когда мужчина любит женщину», режиссёр Луис Мандоки, сценаристы Рональд Бэсс, Эл Фрэнкен

«Лучший стрелок» — 1986 — заметная ранняя роль Кэрол Брэдшоу

«Когда Гарри встретил Салли» — 1989 — роль Салли и первая номинация на «Золотой глобус»

«Неспящие в Сиэтле» — 1993 — романтическая история Энни и Сэма

«Когда мужчина любит женщину» — 1994 — серьёзная драматическая роль

«Французский поцелуй» — 1995 — романтическая комедия с Кевином Клайном

«Мужество в бою» — 1996 — военная драма с Дензелом Вашингтоном

«Город ангелов» — 1998 — мелодрама с Николасом Кейджем

«Вам письмо» — 1998 — анонимная переписка и дуэт с Томом Хэнксом

«Кейт и Лео» — 2001 — фантастическая романтическая история

«Что происходит потом» — 2023 — возвращение как актрисы, режиссёра и соавтора

Личная жизнь: дети Мег Райан и семья

С 1991 по 2001 год Райан была замужем за актёром Деннисом Куэйдом. Их сын Джек Куэйд тоже стал актёром — зрители знают его, в частности, по сериалу «Пацаны». В 2006 году Райан удочерила девочку Дейзи. В интервью о карьере она не раз говорила о желании сохранять пространство для семьи и для жизни вне публичного образа знаменитости.

Вместо пересказа таблоидных версий о «падении» карьеры важнее смотреть на фильмографию и слова самой актрисы: она снизила частоту съёмок, но не перестала заниматься кино.

Частые вопросы о Мег Райан

Сколько лет Мег Райан в 2026 году?

19 ноября 2026 года ей исполнится 65 лет. До дня рождения, 13 ноября, актрисе 64 года.

Какое настоящее имя Мег Райан?

Маргарет Мэри Эмили Энни Хайра (Margaret Mary Emily Anne Hyra). Мег Райан — её сценический псевдоним.

Почему Мег Райан перестала сниматься?

После режиссёрского дебюта «Итака» в 2015 году она взяла длительную паузу в полнометражном кино. Сама актриса объясняла её желанием уделить время другим сторонам жизни, а не одним конкретным конфликтом со студиями.

В каком фильме Мег Райан вернулась после восьми лет?

В романтической комедии «Что происходит потом» (What Happens Later, 2023), где сыграла с Дэвидом Духовны и выступила режиссёром и соавтором сценария.

Снимется ли Мег Райан в новой версии «Вам письмо»?

На 13 ноября 2026 года её участие, как и участие Тома Хэнкса, официально не объявлено. Проект Warner Bros. находится на стадии разработки сценария.

В каком новом фильме заявлена Мег Райан?

Netflix подтверждает её участие в романтической комедии Лины Данэм Good Sex с Натали Портман и Марком Руффало. Дата выхода на Netflix ещё не объявлена.

Авторы Александра Новоселова