МегаФон запустил в России сеть 5G МегаФон включил сеть пятого поколения в российских городах. Официальный старт дал генеральный директор компании Хачатур Помбухчан. Это начало масштабной программы развития технологии 5G. Обложка © Пресс-служба МегаФона

Оператор поэтапно планирует обеспечить сетью нового стандарта ряд городов-миллионников и индустриальных центров страны. Новое поколение связи уже доступно клиентам в центральных локациях мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и в региональных промышленных центрах, таких как Великий Новгород и Тверь.

Основой для масштабного развёртывания технологии стала действующая LTE-инфраструктура. Оператор запустил 5G на существующих частотах, модернизировав базовые станции.

Подключиться к сети нового поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Для тех, чьи гаджеты не поддерживают новый стандарт, МегаФон предусмотрел опцию 5G режим. Специальные настройки сети повышают скорость интернета до сопоставимой с 5G даже вне зон покрытия и на любом смартфоне.

- Сегодня инженеры совершают исторический шаг, запуская сеть пятого поколения. 5G – это быстрый интернет для городов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности, — рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Фото © Пресс-служба МегаФона

За последние пять лет медианная скорость в стране выросла более чем в 2,5 раза. Пятое поколение связи стало продолжением внедрения инноваций МегаФона.

Авторы Валерия Мишина