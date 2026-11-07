Стриминговый сервис Prime Video представил официальный трейлер документального мини-сериала «Мелания» (MELANIA, The Series), посвящённого жизни первой леди США Мелании Трамп. Проект будет состоять из двух эпизодов, в которых зрителям обещают показать ранее не публиковавшиеся кадры из Белого дома и рассказать о событиях после второй инаугурации президента Дональда Трампа. Премьера запланирована на 20 ноября 2026 года.

Как сообщили представители видеосервиса, новая работа станет продолжением документального фильма «Мелания», вышедшего в начале 2026 года. В отличие от первой картины, рассказывавшей о подготовке к возвращению семьи Трамп в Белый дом, сериал сосредоточится на первых днях нового президентского срока.

Первая серия получила название «Семья и доверие» (Family & Trust). В ней покажут, как Мелания Трамп определяет свои приоритеты перед возвращением к обязанностям первой леди. Особое внимание уделят отношениям с близкими, вопросам доверия и сложностям жизни в непосредственной близости от политической власти.

Второй эпизод называется «Гордость и честь» (Pride & Honor). Он посвящён первым шагам Мелании Трамп после инаугурации супруга и её планам на время пребывания в Белом доме. Авторы обещают рассказать, какие задачи первая леди поставила перед собой и как приступила к их выполнению.

В опубликованном трейлере Мелания рассуждает об опасностях, связанных с близостью к власти. Кроме того, она говорит о семье и подчёркивает, что её сын Бэррон остаётся главным приоритетом. Отдельно первая леди затрагивает тему внимания прессы к своей личной жизни, называя слухи информационным шумом.

Режиссёром обоих эпизодов выступил Бретт Ратнер, который ранее снял полнометражный документальный фильм «Мелания». Производством занимались Amazon MGM Studios совместно с Muse Films, New Element Media и RatPac Entertainment. Сама Мелания Трамп и Марк Бекман стали исполнительными продюсерами.

Предыдущая картина вышла в американский прокат 30 января 2026 года и рассказывала о 20 днях перед инаугурацией Дональда Трампа. Права на фильм и связанный с ним дополнительный материал приобрела Amazon MGM Studios. По сообщениям американских СМИ, стоимость сделки составила около 40 миллионов долларов, ещё примерно 35 миллионов компания выделила на продвижение.

Новый мини-сериал будет доступен исключительно на Prime Video более чем в 240 странах и территориях. Создатели рассчитывают показать зрителям сторону жизни первой леди, которая ранее оставалась за пределами публичного внимания.

Ранее Life.ru сообщал, что на премьеру документального фильма о Мелании Трамп в одном из лондонских кинотеатров продали всего один билет. Картина Бретта Ратнера рассказывала о 20 днях перед второй инаугурацией Дональда Трампа. По данным СМИ, расходы Amazon на приобретение прав и продвижение фильма составили около 75 миллионов долларов.