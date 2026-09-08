Мигранты в испанской Сеуте едят дельфинов, забивают гусей и расчленяют кошек

Мигрантов в испанской Сеуте обвинили в жестоком обращении с животными на фоне продолжающегося миграционного кризиса. Местные жители и зоозащитники требуют расследовать несколько эпизодов, включая гибель детёныша дельфина, случай с гусём и сообщения о найденных мёртвыми кошках. Об этом пишет Fox News.

Мигрантов в Сеуте обвинили в жестоком обращении с животными. Видео © X/ wallstwolverine

Наибольший резонанс вызвило видео с пляжа Эль-Трампольин. На кадрах группа людей несёт детёныша дельфина, которого незадолго до этого вытащили из воды. Природоохранная организация DAUBMA заявила, что один из мужчин ударил животное палкой, после чего оно погибло. Материалы передали Гражданской гвардии Испании.

Зоозащитники также обратили внимание на запись, где мигрант несёт в мешке гуся со связанными лапами, а затем оставляет птицу, заметив человека с камерой. Организация потребовала установить обстоятельства произошедшего и возможных виновных.

Кроме того, местные работницы заявили испанским СМИ, что находили в городе мёртвых и расчленённых кошек. Однако эти утверждения пока не получили официального подтверждения. Общество защиты животных Сеуты призвало дождаться результатов расследований и не считать все распространяющиеся в соцсетях сообщения доказанными фактами.

На фоне кризиса власти усилили безопасность перед началом учебного года. Все 35 школ Сеуты получили частную охрану, а полиция, Гражданская гвардия и военные задействованы в обеспечении безопасности вокруг учебных заведений и на маршрутах к ним. Отдельные супермаркеты также оказались под вооружённой охраной.

В конце июля в Сеуту из Марокко проникли более 70 тысяч человек. Несколько тысяч мигрантов до сих пор остаются в городе, из-за чего власти увеличили расходы на безопасность, пункты размещения и социальную инфраструктуру.

Ранее марокканских мигрантов уже обвинили в гибели детёныша дельфина на пляже Сеуты. Природоохранная организация передала силовикам видеозаписи и потребовала установить участников инцидента.