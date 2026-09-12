Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 12:52

Минобороны Польши опровергло слухи о начале всеобщей мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Министерство обороны Польши предупредило о распространении фейков вокруг мобилизационных предписаний. В Сети, по данным ведомства, публикуют в том числе сфабрикованные изображения документов, созданные с помощью искусственного интеллекта.

В Минобороны пояснили, что выдача таких предписаний не является новой мерой. Военные центры рекрутинга много лет ведут учёт военнообязанных и заранее распределяют их в соответствии с потребностями армии.

Получение мобилизационной карточки само по себе не означает немедленный призыв. Также это не свидетельствует о начале всеобщей мобилизации в стране. Ведомство призвало поляков проверять сомнительные документы через военные центры рекрутинга. Информацию о призыве и мобилизации также рекомендуют сверять только с официальными источниками.

В Польше разгорелся скандал из-за оповещения об ударе по Украине уже после прилёта
В Польше разгорелся скандал из-за оповещения об ударе по Украине уже после прилёта

Ранее Life.ru писал, что полякам начали массово рассылать мобилизационные карточки. В Центральном центре военной вербовки уточняли, что документ заранее определяет обязанности человека и место, куда ему необходимо прибыть только в случае объявления мобилизации или войны. Карточки могут получать не только резервисты, но и гражданские специалисты, в том числе медики, айтишники и логисты.

Больше новостей о европейской безопасности и международной политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar