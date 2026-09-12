Минобороны Польши опровергло слухи о начале всеобщей мобилизации

Министерство обороны Польши предупредило о распространении фейков вокруг мобилизационных предписаний. В Сети, по данным ведомства, публикуют в том числе сфабрикованные изображения документов, созданные с помощью искусственного интеллекта.

В Минобороны пояснили, что выдача таких предписаний не является новой мерой. Военные центры рекрутинга много лет ведут учёт военнообязанных и заранее распределяют их в соответствии с потребностями армии.

Получение мобилизационной карточки само по себе не означает немедленный призыв. Также это не свидетельствует о начале всеобщей мобилизации в стране. Ведомство призвало поляков проверять сомнительные документы через военные центры рекрутинга. Информацию о призыве и мобилизации также рекомендуют сверять только с официальными источниками.