Минобороны Польши опровергло слухи о начале всеобщей мобилизации
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Министерство обороны Польши предупредило о распространении фейков вокруг мобилизационных предписаний. В Сети, по данным ведомства, публикуют в том числе сфабрикованные изображения документов, созданные с помощью искусственного интеллекта.
В Минобороны пояснили, что выдача таких предписаний не является новой мерой. Военные центры рекрутинга много лет ведут учёт военнообязанных и заранее распределяют их в соответствии с потребностями армии.
Получение мобилизационной карточки само по себе не означает немедленный призыв. Также это не свидетельствует о начале всеобщей мобилизации в стране. Ведомство призвало поляков проверять сомнительные документы через военные центры рекрутинга. Информацию о призыве и мобилизации также рекомендуют сверять только с официальными источниками.
Ранее Life.ru писал, что полякам начали массово рассылать мобилизационные карточки. В Центральном центре военной вербовки уточняли, что документ заранее определяет обязанности человека и место, куда ему необходимо прибыть только в случае объявления мобилизации или войны. Карточки могут получать не только резервисты, но и гражданские специалисты, в том числе медики, айтишники и логисты.
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