Мирись, мирись и пиццей поделись: Россияне назвали самые «вкусные» способы загладить вину перед любимыми

Пицца, шашлык и суши оказались главными блюдами, с которыми россияне готовы идти мириться после ссоры. Как узнал Life.ru из исследования сервиса «Пакет» от X5, такой способ наладить отношения чаще всего используют с партнёром — так ответили 63% опрошенных.

Первое место среди «примирительной» еды заняла пицца — её выбрали 66% респондентов. Шашлык предпочитают 50%, а суши — 42%. Если же дело доходит до сладкого, лидируют торт (64%), шоколад (58%) и пирожные (52%).

Почти половина участников исследования — 46% — считают, что подходить с угощением лучше через несколько часов после конфликта, когда эмоции уже улягутся. Ещё 28% готовы делать первый шаг сразу, а 12% предпочитают дождаться следующего дня.

При этом 39% россиян заказывают готовую еду, чтобы помириться, а 35% стараются приготовить что-нибудь самостоятельно. Ещё 18% идут за вкусным в магазин, а 43% признались, что вообще держат при себе сладости на случай, если понадобится быстро разрядить обстановку.

Сам жест тоже имеет значение: 41% хотели бы получить после ссоры именно любимое блюдо, а для 35% важно, чтобы близкий сам выбрал или приготовил угощение. Большинство — 80% — предпочитают вручать такой «съедобный мирный договор» лично, ещё 16% оставляют его с запиской.

Однако едой дело обычно не заканчивается. 61% опрошенных считают, что лучше всего восстановить отношения помогает разговор по душам. Во время совместной трапезы 34% предпочитают что-нибудь посмотреть вместе, а 11% могут просто молча посидеть за одним столом.

Ранее Life.ru рассказывал, какие фразы лучше не произносить во время примирения, если хочется действительно сохранить отношения. В частности, психологи советуют не начинать разговор с перекладывания вины и попыток выяснить, кто первым спровоцировал конфликт.