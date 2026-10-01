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Регион
Опубликовано 1 октября, 18:31

«Мировое меньшинство присвоило управление»: Путин раскритиковал влияние Запада на ООН

Путин заявил о непропорционально большом влиянии Запада на ООН

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ограниченная группа западных стран оказывает непропорционально большое влияние на Организацию Объединённых Наций. Об этом он сказал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«ООН, хотя она и является самой представительной мировой организацией, на деле управляется куда менее коллегиально и демократично, чем было задумано. Непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая, будучи явным мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления», — заявил Путин.

При этом президент отметил, что не вся критика в адрес ООН справедлива. По его словам, организация по своему Уставу должна оставаться центральным координирующим механизмом в международных делах, однако к её работе есть и обоснованные претензии.

Путин также указал, что некоторые международные структуры сегодня, по его оценке, не снижают риски, а иногда, наоборот, способствуют их появлению, обслуживая интересы отдельных государств или групп стран.

Тема реформирования ООН и прежде всего Совета Безопасности обсуждается уже много лет. Россия выступает за повышение представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки, при этом настаивает, что изменения должны приниматься на основе широкого согласия государств — членов организации. В июле страны БРИКС также поддержали усиление голоса Глобального Юга в Совбезе ООН.

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Переговоры о реформе Совбеза продолжаются и в самой ООН. В 2026 году Генассамблея провела несколько раундов межправительственных консультаций по расширению состава Совета и более справедливому региональному представительству, однако единой модели реформы пока не согласовано.

Ранее Владимир Путин отметил, что страны глобального Юга должны быть шире представлены в Совбезе ООН. В частности, Москва поддерживает кандидатуры Индии и Бразилии.

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Никита Никонов
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