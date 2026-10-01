«Мировое меньшинство присвоило управление»: Путин раскритиковал влияние Запада на ООН

Президент России Владимир Путин заявил, что ограниченная группа западных стран оказывает непропорционально большое влияние на Организацию Объединённых Наций. Об этом он сказал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«ООН, хотя она и является самой представительной мировой организацией, на деле управляется куда менее коллегиально и демократично, чем было задумано. Непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая, будучи явным мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления», — заявил Путин.

При этом президент отметил, что не вся критика в адрес ООН справедлива. По его словам, организация по своему Уставу должна оставаться центральным координирующим механизмом в международных делах, однако к её работе есть и обоснованные претензии.

Путин также указал, что некоторые международные структуры сегодня, по его оценке, не снижают риски, а иногда, наоборот, способствуют их появлению, обслуживая интересы отдельных государств или групп стран.

Тема реформирования ООН и прежде всего Совета Безопасности обсуждается уже много лет. Россия выступает за повышение представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки, при этом настаивает, что изменения должны приниматься на основе широкого согласия государств — членов организации. В июле страны БРИКС также поддержали усиление голоса Глобального Юга в Совбезе ООН.

Переговоры о реформе Совбеза продолжаются и в самой ООН. В 2026 году Генассамблея провела несколько раундов межправительственных консультаций по расширению состава Совета и более справедливому региональному представительству, однако единой модели реформы пока не согласовано.