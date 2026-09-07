Мия Бойка бойко бьётся с критиками: Блогеров просят забыть даже её имя и не снимать про неё контент

Представители певицы MIA BOYKA начали направлять блогерам досудебные претензии из-за критических и пародийных публикаций. Об этом сообщает «База».

По данным издания, претензии получают авторы с аудиторией до 100 тысяч подписчиков. Команда артистки требует удалить с различных площадок скетчи и обзоры, которые считает порочащими, а также в дальнейшем не упоминать имя певицы.

Похожая претензия уже получила огласку в конфликте певицы с блогером Фелицией, рассказавшей о задержке оплаты за изготовленный для неё парик. Представитель артистки направил мастерице досудебную претензию из-за упоминания сценического имени Mia Boyka, зарегистрированного как товарный знак, и потребовал удалить видео; возможная компенсация может составить до 5 млн рублей.